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Індексація з 1 березня та перерахунок пенсії за віком у жовтні: кому та на скільки підвищать виплати у 2022 році

13:21 19 грудня 2021
пенсії

У Міністерстві соціальної політики вже склали календар підвищення пенсій на 2022 рік та передбачили кілька переглядів пенсійних виплат. За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, передбачено 12 етапів перерахунку пенсій, найважливішими з яких є:

1 січня 2022 року — перегляд пенсій понад 30 тисячам осіб з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС.

1 березня 2022 року — індексація пенсій для всіх категорій одержувачів виплат. Будуть одночасно проіндексовані раніше призначені щомісячні виплати найстарішим віковим категоріям. Трохи підвищиться (приблизно на відсоток інфляції) 400-гривнева надбавка пенсіонерам 75−80 років та 500-гривнева доплата особам, старшим за 80 років.

1 жовтня 2022 року — встановлення доплати до пенсії у розмірі 300 грн особам віком 70−75 років. Також буде встановлено нову мінімальну пенсію для тих, хто старший за 70 років і заробив повний стаж. Разом із усіма доплатами вони мають отримувати не менше ніж 3000 гривень.

Таким чином, на 1 грудня 2022 року середня пенсія в Україні має становити 4533 грн.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики розповіли, що середня пенсія в Україні у 2021 році досягла 3980 гривень.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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