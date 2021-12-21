Коефіцієнт заміщення заробітку подвоїться: у Кабміні розповіли, як мають намір збільшити виплати пенсіонерам

В Україні запускають другий рівень пенсійної реформи, завдяки якому у пенсіонерів з'явиться два джерела прибутку. Верховна Рада на початку 2022 року планує ухвалити законопроєкт № 2683 про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення. Про це в інтерв'ю «Суспільне» заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна.

За її словами, в українських пенсіонерів буде два джерела доходу — пенсія за солідарною системою та накопичувальна пенсія. Так, коефіцієнт заміщення заробітку подвоюватиметься.

При накопичувальній системі для кожної людини, що працює, буде відкрито накопичувальний рахунок.

На цей рахунок кошти надходитимуть від:

- держави у вигляді внесків від податків;

- від роботодавців у межах сплати ЄСВ.

Самі майбутні пенсіонери також можуть добровільно брати участь у формуванні накопичувальних коштів. Міністерка зазначила, що якщо самі люди перераховуватимуть частину коштів на накопичувальний рахунок, то від держави вони матимуть бонуси.

Гроші на накопичувальних рахунках працюватимуть. Їх інвестуватимуть в економіку, щоб не «з'їла» інфляція.

За словами Лазебної, передбачено перехідний період з 2023-го до 2026 року, коли кошти будуть перебувати в Єдиному державному накопичувальному фонді.

Після 2026 року можна буде переказати ці кошти на накопичувальний пенсійний фонд. Такі фонди працюватимуть на ринку та регулюватимуться державою.

Щодо вікових рамок, то в законопроєкті закріплено обмеження до 55 років.

Лазебна також зазначила, що Мінсоцполітики виступає за те, щоб людина і після 55 років могла добровільно визначитися, чи хоче вона бути учасником накопичувальної системи.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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