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Гроші

Мінімальне податкове зобов’язання: від чого залежить розмір та кому доведеться платити

18:32 21 грудня 2021
земля

Після набрання чинності гучним законом про зміни до Податкового кодексу (законопроект був зареєстрований за номером 5600) для власників сільськогосподарських земельних ділянок запроваджується таке поняття як «мінімальне податкове зобов'язання» (МПО). За розрахунками нардепа Данила Гетьманцева, платити МПО доведеться у розмірі від 1200 до 1500 грн з гектара .

Розмір МПО залежить від нормативної грошової оцінки землі та може відрізнятися у різних регіонах. Надалі розмір МПО зростатиме (2022 року воно становить 4% вsд оцінювальної вартості, у 2023-му — 5%).

Платити доведеться, якщо земельна ділянка знаходиться за межами населених пунктів. Як пояснюють автори закону, МПО запроваджене, щоб вивести з тіні 8 млн га землі, що обробляється без сплати податків.

Нагадаємо, раніше юристи роз'яснили «ФАКТАМ», що мінімальне податкове зобов'язання не зачепить тих землевласників, ділянки перебували на території дачних та садових кооперативів, а також якщо податкове повідомлення-рішення не було вручене у відповідні терміни.

Фото pixabay.com

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