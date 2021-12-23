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Гроші

В Україні з 1 січня зміняться тарифи на розподіл газу: НКРЕКУ ухвалила рішення

17:01 23 грудня 2021
Газ

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), затвердила нові тарифи на розподіл газу .

Як повідомляють у НКРЕКУ, тарифи з 1 січня 2022 року зміняться для 40 компаній.

Це «Вінницягаз»; «Волиньгаз»; «Гадячгаз»; «Дніпрогаз»; «Дніпропетровськгаз»; «Донецькоблгаз»; «Житомиргаз»; «Закарпатгаз»; «Запоріжгаз»; «Івано-Франківськгаз»; «Київгаз»; «Київоблгаз»; «Кіровоградгаз»; «Коростишівгаз»; «Кременчукгаз»; «Криворіжгаз»; «Лубнигаз»; «Луганськгаз»; «Львівгаз»; «Маріупольгаз»; «Мелітопольгаз»; «Миколаївгаз»; «Одесагаз»; «Полтавагаз»; «Рівнегаз»; «Сумигаз»; «Тернопільгаз»; «Тернопільміськгаз»; «Тисменицягаз»; «Уманьгаз»; «Харківгаз»; «Харківміськгаз»; «Херсонгаз»; «Хмельницькгаз»; «Черкасигаз»; «Чернівцігаз»; «Чернігівгаз»; «Шепетівкагаз»; НГХП «Сірка»; «Кременецьке УПРГ».

Найвищі ціни (1,99 грн за куб. м) встановлені для споживачів «Гадячгаз», «Закарпатгаз», «Лубнигаз», «Миколаївгаз», «Тисменицягаз», «Харківгаз» та «Чернівцігаз». Як повідомляє «ТСН», порівняно із нинішніми тарифами підвищення становить від 10 до 15%.

Найнижчі тарифи було встановлено для «Київгазу» — 0,32 грн за куб. м, «Харківміськгаз» — 0,43 грн за куб. м, «Кременчукгаз» — 0,46 грн за куб. м, «Криворіжгаз» — 0,53 грн за куб. м та «Черкасигаз» — 0,57 грн за куб. м. Підвищення становить від 4 до 16%.

Голова НКРЕКУ Валерій Тарасюк заявив, що після перегляду тарифи залишаться фактично на нинішньому рівні: «Ми виходили з того, щоб коригування тарифів було на рівні інфляційних процесів, однак вийшло навіть менше, і переважно завдяки тому, що газ на виробничо-технологічні втрати, як ми й домовлялися, враховано на рівні 7,42 грн. за кубометр. Тому практично це не збільшення, а коригування тарифів».

Раніше НКРЕКУ встановила тариф на послуги з передачі електричної енергії на 2022 рік — 345,64 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість). Це на 17,6% вище за тариф, що діє у поточному році.

Фото з Pixabay

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