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Пенсії зростуть на 83%: у Кабміні розповіли, кому підвищать виплати насамперед

8:51 24 грудня 2021
пенсіонери

В Україні у 2021 році зросла середня пенсія. Станом на 1 грудня цього року розмір середньої пенсії на 7% перевищив прожитковий мінімум — 3980 грн проти 3723 грн відповідно.

За даними Мінсоцполітики, зменшено гендерний розрив у розмірі пенсій. Якщо раніше розрив між пенсіями чоловіків та жінок становив 33%, то у 2021 році різниця у новопризначених пенсіях чоловіків та жінок становила 13%, тобто розрив скоротився більш ніж у 2,5 раза, передає «Вісник».

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На наступний рік календар підвищення пенсій включає :

- з січня підвищення пенсій людям, які отримали інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС;

- у березні — індексацію пенсій;

- у квітні — перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам;

- у липні, жовтні та грудні буде підвищення у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати,

- з жовтня — запровадження доплат для пенсіонерів віком від 70 років.

Пенсія людей 70+, які мають повний страховий стаж, становитиме 3000 грн. Мінімальна пенсія для цієї категорії з 2020 по 2022 рік зросте на 83% — з 1638 грн до 3000 гривень.

До кінця 2022 року середня пенсія становитиме 4533 грн й на 15% перевищуватиме фактичний прожитковий мінімум. У порівнянні з початком 2020 року, вона зросте майже на 50%.

Нагадаємо, у 2022 році деякі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на щомісячні виплати у розмірі 9 500 гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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