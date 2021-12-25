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З 1 січня деякі ФОП не зможуть працювати на другій групі: кого стосується, причина та що робити

7:59 25 грудня 2021
інтернет провайдер

З нового року неприємні зміни чекають на фізосіб-підприємців, які надають доступ в інтернет. З 1 січня 2022 року вони більше не зможуть працювати як платники єдиного податку другої групи. Із таким роз'ясненням виступила Державна податкова адміністрація.

З 1 січня набуває чинності закон про нові податкові ставки (резонансний законопроект № 5600). Саме з ним пов'язана неможливість для провайдерів залишатися в лавах другої групи ФОП.

Всім ФОПам, що зареєстрували КВЕД КД 009:2010 61.90 «Інша діяльність у сфері електрозв'язку», необхідно до 1 січня 2021 року обрати один із трьох варіантів:

  • перейти на третю групу ФОП;
  • відмовитися від спрощеної системи оподаткування та перейти на загальну систему;
  • виключити зі своїх КВЕДів заборонений та залишитися на другій групі.

Якщо ФОП проігнорує вимоги закону, податкова може анулювати реєстрацію підприємця.

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Фото pixabay.com

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