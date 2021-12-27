У податковій пояснили правила застосування РРО/ПРРО при продажу товарів через інтернет та відправлення поштою післяплатою

З 1 січня 2022 року набирає чинності закон про обов'язкове використання ФОП реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

З цього дня всі підприємці зобов'язані проводити розрахунки з клієнтами на повну суму покупки через зареєстровані, опломбовані та переведені у фіскальний режим роботи РРО або через ПРРО, видавати чеки та вести розрахункові книги.

Покупцю, який отримує або повертає товар через інтернет, обов'язково видається розрахунковий документ в електронній формі на адресу електронної пошти клієнта, роз'яснили у ДПС в Дніпропетровської області.

Продавець, оператор платіжної системи, які отримали оплату за товар, відповідно до умов електронного договору, повинні надати покупцеві електронний документ (квитанцію, товарний або касовий чек), що підтверджує факт отримання коштів з зазначенням дати проведення розрахунку.

У фіскальному чеку повинні бути такі реквізити:

- позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит тощо);

- сума коштів у цій формі оплати;

- валюта операції (рядок 19 фіскального чека).

Якщо доставка товару здійснюється поштою з використанням послуги «накладений платіж», то на момент отримання товару на поштовому відділенні покупець вносить кошти для перерахування на банківський рахунок продавця.

Документ, що підтверджує факт оплати, у цьому разі зобов'язане видавати поштове відділення.

Реєстрація видачі коштів під час повернення товару або скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку здійснюється шляхом реєстрації негативної суми. Забороняється реєструвати через РРО негативні суми з використанням операції «сторно».

Таким чином, ФОПи — платники єдиного податку другої — четвертої груп при реалізації товарів через мережу інтернет у разі відправлення товарів поштою з використанням послуги «накладений платіж» не застосовують РРО та/або ПРРО.

Це дозволено в тому випадку, якщо:

- обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

- підприємці не здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я; ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та напівдорогоцінного каміння.

В інших випадках застосування РРО та/або ПРРО для таких платників єдиного податку є обов'язковим.

Раніше «ФАКТИ» писали, у яких випадках касовий апарат можуть не застосовувати всі без винятку ФОПи.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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