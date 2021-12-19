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Касові апарати з 1 січня: кого стосується та скільки ФОП заплатить за порушення

12:43 19 грудня 2021
реєстратор прро

З 1 січня 2022 року набуде чинності закон про обов'язкове використання фізособами-підприємцями реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Це можуть бути традиційні кнопкові касові апарати або фіскальні принтери або ж сучасні програмні реєстратори (ПРРО). Незважаючи на акції протесту ФОПів, Рада не погодилася ще на рік відкласти впровадження реєстраторів.

Обов'язковість застосування РРО та ПРРО поширюється на підприємців ІІ-ІV груп. Податкова роз'яснила, що під дію закону не підпадуть хіба що ті підприємці, які використовують модель B2B, тобто працюють не з клієнтами-споживачами, а з такими самими ФОПами та юрособами і всі розрахунки проводять через банківський рахунок.

Підприємців, які не встигли заздалегідь зареєструвати реєстратор, податкова не штрафуватиме одразу з 1 січня. В Україні продовжено карантин, а відтак і перевірки бізнесу. Проте, як тільки мораторій на перевірки буде знято, податківці не залишать поза увагою ФОПів без касового апарату.

Штрафи за порушення становитимуть:

  • За перше порушення — 100% від суми проданого в обхід реєстратора;
  • За повторне порушення — 150% вартості проданого;
  • Ненадання звітності з РРО — 510 грн;
  • Спотворення даних про проведені розрахункові операції — 510 грн.

Вибираючи між класичним РРО (касовим апаратом, фіскальним принтером) та програмним РРО, підприємцям варто відштовхуватися від потреб бізнесу. Експерти бачать такі плюси програмних реєстраторів:

  • Простота реєстрації;
  • Набагато нижча ціна (до 200 грн на місяць за хмарний сервіс);
  • Просте оновлення ПЗ;
  • Економія місця у приміщенні.

При цьому програмним реєстраторам не вдалося уникнути недоліків. Підприємці вже зіткнулися з тим, що сервери податкової служби періодично перевантажені, і чеки не фіскалізуються.

Про те, як правильно вибрати касовий апарат фізособі-підприємцю, читайте у статті «ФАКТІВ» Усі розрахунки тільки «через касу»: нові правила роботи ФОПів.

Фото pixabay.com

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