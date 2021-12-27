До 57,5 гривні за кубометр: постачальники оприлюднили тарифи на газ у січні

Газопостачальні компанії оприлюднили тарифи на блакитне паливо на січень 2022 року. Як і раніше, компанії стимулюють споживачів переходити на річний тариф замість щомісячного. Щомісячні тарифи здебільшого становлять 34−38 грн за кубометр, а рекордну планку встановлено на рівні 57,5 грн за кубометр. Для порівняння, найвищий річний тариф складає 14,9 грн/кубометр.

Найнижчі місячні тарифи у січні збережуть:

ETG — 7,788 грн./кубометр;

«Маргаз» — 7,99 грн/кубометр;

«Галнафтогаз» — 7,99 грн/кубометр;

«Полтавагаз збут» — 7,99 грн/кубометр;

«Стрийнафтогаз» — 7,99 грн/кубометр.

Найвищі тарифи встановили:

«Гласкомерц» — 34,55 грн/кубометр;

«СвітлоГаз» — 34,99 грн/кубометр

«Торгівельна електрична компанія» — 35,00 грн/кубометр;

«М Газ Трейдінг» — 36,5 грн/кубометр.

«ТАС Енергія країни» — 57,5 грн/кубометр.

Нагадаємо, з 1 січня підвищаться тарифи на розподіл газу. За прогнозами Кабміну, у наступному році газ може подорожчати на 13% (+/- 3%). Інші прогнози не виключають подорожчання на 20%.

Фото pixabay.com

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