Індексація пенсій військовим у 2022 році: кому підвищать та на яку суму розраховувати

У 2022 році заплановано індексацію пенсійних виплат усім категоріям громадян, які вийшли на заслужений відпочинок, у тому числі й військовослужбовцям — підвищення складе, як обіцяють у Кабміні, близько десяти відсотків.

Раніше зросли мінімальні пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни: для І групи (650% прожиткового мінімуму для непрацездатних) — до 12 571 грн, ІІ групи (525%) — до 10 153,5 грн, ІІІ групи (360%) — до 6962,4 грн. Мінімальна пенсія учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції гідності (210%) склала 4061,4 грн. Це сталося після того, як з 1 грудня було збільшено прожиткові мінімуми для різних категорій громадян, у тому числі тих, що втратили працездатність (до 1 934 гривень).

Учасники бойових дій мають право на надбавку у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

А з 1 січня 2022 року розмір зросте мінімальний розмір пенсії зі втрати годувальника, який загинув в АТО (ООС) — з 6100 гривень до 7800 гривень. Такі виплати отримують непрацездатні батьки, діти померлого, і навіть його дружина (чоловік).

Фото з Pixabay

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