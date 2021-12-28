Стипендії зростуть у рази: хто зі студентів у 2022 році отримуватиме по 4400 гривень

Закон про державний бюджет на 2022 рік передбачає підвищення не лише пенсій та соціальних виплат, а й стипендій. Так, учні професійних установ отримуватимуть не менше 1250 гривень, а студенти вишів (які отримують освітній рівень бакалавра, молодшого бакалавра, спеціаліста та магістра) — 2000 гривень.

А от студенти вишів, які отримують іменну «президентську» стипендію, можуть очікувати і на виплати їм 4400 гривень.

Максимальна академічна та іменна стипендія від Кабінету Міністрів будуть дещо меншими та становитимуть 4000 гривень.

А в майбутньому студентам, які приїхали на навчання до українських університетів із окупованого Донбасу та Криму, стипендію можуть підвищити і до 6500 гривень.

Нагадаємо, на початку грудня Кабінет Міністрів переглянув умови отримання стипендій студентами, збільшивши квоту тих, хто навчається за рахунок бюджету на денній формі і показав найвищі результати в рейтингу успішності до 40−45%. Точний відсоток кожен вищий навчальний заклад встановлює самостійно.

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