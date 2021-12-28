27.09 / 27.30 30.54 / 30.91
Київ: -7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Стипендії зростуть у рази: хто зі студентів у 2022 році отримуватиме по 4400 гривень

17:20 28 грудня 2021
Студенти

Закон про державний бюджет на 2022 рік передбачає підвищення не лише пенсій та соціальних виплат, а й стипендій. Так, учні професійних установ отримуватимуть не менше 1250 гривень, а студенти вишів (які отримують освітній рівень бакалавра, молодшого бакалавра, спеціаліста та магістра) — 2000 гривень.

А от студенти вишів, які отримують іменну «президентську» стипендію, можуть очікувати і на виплати їм 4400 гривень.

Максимальна академічна та іменна стипендія від Кабінету Міністрів будуть дещо меншими та становитимуть 4000 гривень.

А в майбутньому студентам, які приїхали на навчання до українських університетів із окупованого Донбасу та Криму, стипендію можуть підвищити і до 6500 гривень.

Нагадаємо, на початку грудня Кабінет Міністрів переглянув умови отримання стипендій студентами, збільшивши квоту тих, хто навчається за рахунок бюджету на денній формі і показав найвищі результати в рейтингу успішності до 40−45%. Точний відсоток кожен вищий навчальний заклад встановлює самостійно.

151

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Новий рік

У рік Тигра важливими будуть чотири кольори: у чому провести новорічну ніч

Торт Королівський

Представлено «Королівський» — оригінальний торт без борошна, що нагадує безе з горіхами та шоколадним кремом

Гроші у руках

Пенсії 2022: на скільки зростуть виплати тим, хто має повний страховий стаж, пояснює ексміністр

газ

До 57,5 гривні за кубометр: постачальники оприлюднили тарифи на газ у січні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.