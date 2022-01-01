Використання бізнесом ПРРО із січня: чи обов'язково видавати чек клієнту, якщо він його не просить

У зв'язку з тим, що з 1 січня 2022 року обов'язковим для «ФОП» 2−4 груп стає використання реєстраторів розрахункових операцій або програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО) — касових апаратів або відповідних програмних засобів, у багатьох підприємців виникають питання щодо їхнього використання.

Зокрема, деяких бізнесменів цікавить, чи обов'язково видавати чек гостю при роботі з ПРРО, якщо він його не бажає, і чи можна йому взагалі не відправляти електронний і не друкувати паперовий, пише Telegram-канал «Ресторатор».

«Згідно з п. 2 ст. 3 Закону про РРО підприємець повинен обов'язково видати покупцю чек, інакше йому загрожує штраф. Якщо ви використовуєте ПРРО, то в якій формі видаватимете чек — в електронній чи паперовій — вирішувати вам», — вважають фахівці.

Якщо ви видаєте чек в електронній формі, то при перевірці у вас можуть вимагати доказу того, що ви відправили чек гостю на e-mail, смс, месенджер або показали QR-код на екрані вашого девайсу. Як будуть відбуватися такі перевірки на практиці, і як довести, що ви показали чек гостю на екрані, а він просто його сфоткав, поки що не ясно.

Нагадаємо, що за першу транзакцію без фіскалізації бізнесу доведеться сплатити штраф у розмірі 100% від суми чека. За кожну наступну — 150%. До кінця карантину діє мораторій на перевірки ФОП, але він не поширюється на касову дисципліну. Іншими словами, податкова має право перевірити, чи працює бізнес із РРО, та застосувати санкції у разі порушень. А навіть якщо інспектори не відвідають цього року, вони можуть зробити це пізніше і перевірити документи за останні три роки. Якщо виявлять транзакції за 2022 рік без використання РРО, оштрафують за тими нормами, які діятимуть у рік перевірки. Швидше за все, згодом санкції стануть ще суворішими, ніж передбачено зараз. Тому затягувати із запровадженням РРО не варто.

Як писали «ФАКТИ», з 1 січня 2022 року в Україні стануть обов'язковими реєстратори (касові апарати) для «ФОПів» другої-четвертої груп, які ведуть розрахункові операції за товари чи послуги. Ініціативу намагалися відкласти ще на рік, але депутат від «Слуги народу» Данило Гетьманцев закликав підприємців змиритися.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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