ФОПам роз'яснили, у яких випадках можна не використовувати касовий апарат та не видавати фіскальний чек

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики оприлюднив роз'яснення щодо застосування реєстраторів касових операцій (РРО) та програмних РРО (ПРРО) з 1 січня 2022 року.

Згідно з ним, зокрема, РРО/ПРРО не застосовують у разі оплати покупцем коштів виключно на поточний рахунок ФОП, окрім карткового, оскільки така операція не є розрахунковою. Тобто, продавець надає покупцю повні банківські реквізити для оплати (поточний рахунок у форматі IBAN). Натомість при розрахунках в інший спосіб — готівкою, платіжною карткою тощо, РРО/ПРРО треба застосовувати обов'язково.

Також фіскальний чек через РРО/ПРРО може не видаватись при продажу товарів з повною передплатою на поточний рахунок продавця у форматі IBAN. Якщо ж має місце попередня оплата з використанням платіжних карток, така операція є розрахунковою і вимагає видачу фіскального чека. Його можна вкладати в поштове відправлення або надіслати покупцю в інший спосіб (на електрону пошту, мобільний телефон тощо). А ось при оформленні продажу товарів з післяплатою (накладний платіж) необхідність застосування РРО/ПРРО залежить від умов договору між продавцем та перевізником.

У цьому випадку розрахунки здійснюють в місці отримання товару між покупцем і перевізником, який повинен видати фіскальний чек на приймання готівки чи платіжної картки. В подальшому розрахунки за товар здійснюють між перевізником та продавцем згідно договору між продавцем та перевізником. Якщо перевізник перераховує кошти продавцю на поточний рахунок, то РРО/ПРРО не застосовують, в іншому випадку продавець зобов'язаний видати фіскальний чек на товар покупцю шляхом надіслання на електрону пошту, мобільний телефон тощо

При продажу товарів з розрахунком у місці доставки з використанням готівкових коштів чи платіжних карток, кур'єр продавця зобов'язаний оформити і видати покупцю фіскальний чек на повну суму розрахункової операції.

Фіскальний чек може бути надано у тому числі, але не виключно, шляхом відтворювання на дисплеї реєстратора розрахункових операцій чи дисплеї пристрою, на якому встановлений ПРРО QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти.

А ось при продажу товарів з оплатою декількома платежами (передплата і післяоплата; часткова оплата з подальшим розстроченням платежу тощо) продавець повинен оформити і видати окремий фіскальний чек на кожну розрахункову операцію за умови прийняття готівки чи платіжних карток від покупця.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року податкова опублікувала відеоінструкцію, де знайти і як завантажити безкоштовне програмне забезпечення для ПРРО.

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