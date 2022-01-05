Додано нову графу: Мінфін оновив усі реєстраційні документи для роботи ФОП із касовими реєстраторами
З 1 січня 2022 року запрацювали нові правила для фізичних осіб-підприємців щодо використання РРО (ПРРО). Крім того, набрав чинності Наказ Мінфіну від
Видання нагадує, що наказом Міністерства розвитку громад та територій від
Нововведення стало наслідком адміністративно-територіальної реформи в Україні, започаткованої у 2015 році, протягом якої населені пункти сусідніх сільських, селищних та міських рад поступово поєднувалися у територіальні громади, частиною якої було створення нових районів.
Але до кінця 2021 року в реєстраційних документах для роботи з РРО, ПРРО, РК та КОРО містилася графа для зазначення саме номера КОАТУУ.
Тому Мінфін затвердив наказ від
Так, у нових реєстраційних формах замість «КОАТУУ» тепер міститься графа «код території».
При цьому код адміністративно-територіальної одиниці складається з літер «UA» (код України за ISO 3166−1), за якими слідують 17 цифр: UA|ТОВ|РР|РРГ|ППП|ММ|УУУУУ.
У всіх примітках до нових форм зазначено, що ця графа має бути заповнена відповідно до п'ятого (за наявності) або четвертого рівня Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.
Зазначається, що:
четвертий рівень — міста, села, селища (населені пункти);
додатковий рівень (п'ятий) — райони у містах (зокрема у містах, які мають особливий статус).
Наказ № 662 почав діяти з 1 січня 2022 року. Відповідно ці оновлені форми слід використовувати з 1 січня. Але про створення нових форматів для подання заяв у е-формі ДПС наразі не надавала даних, і про початок застосування нових форм також інформації не надходило.
Як писали «ФАКТИ», раніше парламентський комітет з фінансів, податкової та митної політики оприлюднив роз'яснення щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних РРО (ПРРО) з 1 січня 2022 року.
Фото: https://ua.depositphotos.com/159
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