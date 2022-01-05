Додано нову графу: Мінфін оновив усі реєстраційні документи для роботи ФОП із касовими реєстраторами

З 1 січня 2022 року запрацювали нові правила для фізичних осіб-підприємців щодо використання РРО (ПРРО). Крім того, набрав чинності Наказ Мінфіну від 13.12.2021 р. № 662. Відповідно до нього всі реєстраційні заяви щодо застосування РРО, ПРРО, РК та КОРО тепер містять графу «код території» замість коду КОАТУУ, пише «Ліга.закон».

Видання нагадує, що наказом Міністерства розвитку громад та територій від 26.11.2020 р. № 290 було затверджено Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (далі — КАТОТТО). Він мав замінити Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

Нововведення стало наслідком адміністративно-територіальної реформи в Україні, започаткованої у 2015 році, протягом якої населені пункти сусідніх сільських, селищних та міських рад поступово поєднувалися у територіальні громади, частиною якої було створення нових районів.

Але до кінця 2021 року в реєстраційних документах для роботи з РРО, ПРРО, РК та КОРО містилася графа для зазначення саме номера КОАТУУ.

Тому Мінфін затвердив наказ від 13.12.2021 р. № 662, який покликаний привести всі реєстраційні заяви щодо застосування РРО, ПРРО, РК та КОРО у відповідність до Наказу № 290.

Так, у нових реєстраційних формах замість «КОАТУУ» тепер міститься графа «код території».

При цьому код адміністративно-територіальної одиниці складається з літер «UA» (код України за ISO 3166−1), за якими слідують 17 цифр: UA|ТОВ|РР|РРГ|ППП|ММ|УУУУУ.

У всіх примітках до нових форм зазначено, що ця графа має бути заповнена відповідно до п'ятого (за наявності) або четвертого рівня Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

Зазначається, що:

четвертий рівень — міста, села, селища (населені пункти);

додатковий рівень (п'ятий) — райони у містах (зокрема у містах, які мають особливий статус).



Наказ № 662 почав діяти з 1 січня 2022 року. Відповідно ці оновлені форми слід використовувати з 1 січня. Але про створення нових форматів для подання заяв у е-формі ДПС наразі не надавала даних, і про початок застосування нових форм також інформації не надходило.

Як писали «ФАКТИ», раніше парламентський комітет з фінансів, податкової та митної політики оприлюднив роз'яснення щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних РРО (ПРРО) з 1 січня 2022 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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