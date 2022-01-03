Обов'язкові касові апарати, ліміти, зростання податків: що змінилося для ФОП у 2022 році

З 1 січня 2022 року запрацювали нові правила для фізичних осіб-підприємців щодо використання РРО (ПРРО) — вони стали обов'язковими для другої-четвертої груп ФОПів. Проте, є ще певні групи підприємців, які можуть працювати і без касових апаратів.

У податковій службі докладно пояснили, хто з ФОПів повинен застосовувати РРО, а на кого ці вимоги не поширюються.

Штраф за порушення цієї норми: 100% від суми чеку, якщо податківці вперше зловлять порушника. Другий та всі подальші порушення — 150% від суми чеку.

Також встановлені штрафи за:

розрахунки без оформлення касових ордерів (340 грн.);

внесення змін до даних про проведені операції, нероздрукування контрольної стрічки (або нестворення електронного контрольного зведення (510 грн));

неподання звітності про використання реєстратора (510 грн);

відсутність книги обліку розрахункових операцій чи використання незареєстрованої книги (850 грн);

реалізацію підакцизних товарів без попереднього програмування кожного найменування — 5100 грн.

«ФОПи» у сільських магазинах можуть не застосовувати реєстратори, якщо їхній річний оборот менший за 1,085 млн грн (167 мінзарплат), вони не ведуть дистанційну торгівлю і не торгують підакцизними товарами. Втім, останнє слово у використанні або невикористанні реєстраторів — за місцевою владою, яка може ухвалити рішення про обов'язковість РРО/ПРРО.

Не потрібні РРО підприємцям першої групи на єдиному податку, людям, які ведуть незалежну професійну діяльність

Певні групи підприємців повинні також використовувати облікові книги та фіксувати товарні запаси. Це стосується фізичних осіб-підприємців, які здійснюють свою діяльність на загальній системі оподаткування та на ІІІ групі єдиного податку з реєстрацією платниками ПДВ.

Порядок не поширюється на платників єдиного податку І групи, а також на платників єдиного податку ІІ-ІV груп, які не здійснюють реалізацію:

технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту,

лікарських засобів,

виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

У 2022 році у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати (з 1 січня 6 500 гривень, з 1 жовтня — 6 700 гривень) та прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 січня, 2 481 гривня, з 1 липня — 2 600 гривень, з 1 грудня — 2 684 гривні) податки для фізосіб-підприємців теж збільшаться. Зокрема, єдиний соціальний внесок (ЕСВ) для ФОП на спрощеній системі становить 22% від мінімальної зарплати — зараз 1430 грн на місяць. Оплачувати ЄСВ потрібно незалежно від того, чи були доходи протягом місяця, чи ні.

Єдиний податок (ЕН) залежить від групи ФОП:

1 група — не більше 248,1 грн на місяць (тобто 10% від прожиткового мінімуму);

2 група — 1300 грн (20% від мінімальної зарплати);

3 група — 5% від доходу або 3% від доходу + ПДВ.

Збільшаться і ліміти, які не можна перевищувати, якщо підприємець хоче залишатися у своїй групі .

1 група — 167 мінімальних зарплат;

2 група — 834 мінімальні зарплати;

3 група — 1167 мінімальних зарплат.

Якщо підприємець перевищить ліміт, то з наступного кварталу він має перейти до іншої групи чи загальної системи оподаткування. Доходи, отримані понад ліміт, оподатковуються за ставкою 15%.



Для ФОП на загальній системі оподаткування ЄСВ з 1 грудня 2021 року становить 1 430 грн, з 1 жовтня 2022 року зросте до 1 474 грн. Доходи, отримані протягом календарного року від господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 18% податку на доходи фізосіб (ПДФО) та 1,5% військового збору від чистого доходу.

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Фото із сайту ДПС

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