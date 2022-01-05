27.31 / 27.55 30.70 / 31.10
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Стартували виплати підвищених пенсій: хто з українців отримає 7800 гривень у січні

15:39 5 січня 2022
Пенсіонери

В Україні почали виплачувати підвищені пенсії непрацездатним членам сім'ї загиблих чи померлих учасників АТО (ООС).

Як повідомляють у Міністерстві соціальної політики, кожному з непрацездатних батьків (матері/батьку) та дружині (чоловіку) загиблих, померлих або зниклих безвісти осіб, які безпосередньо брали участь у антитерористичній операції, мінімальний розмір пенсійної виплати підвищили до 7 800 гривень.

Читайте також: Формула розрахунку пенсії та посилення вимог до стажу: що важливо знати пенсіонерам у 2022 році

Зазначається, що перерахунок здійснено автоматично для 3 361 особи, пенсія, в середньому, підвищена на 1 895 гривень.

Читайте також: 12 етапів підвищення пенсій у 2022 році: хто отримає доплати з 1 січня

У Мінсоцполітики додали, що наприкінці минулого року до Ради подали проект закону про покращення умов пенсійного забезпечення для непрацездатних батьків, жінки чи чоловіка загиблих (зниклих безвісти) осіб, які мають право на пенсію згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб».

Нагадаємо, що також з 1 січня підвищуються пенсії ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю. Новий мінімум виплат становитиме 14 600 грн для першої групи інвалідності, 9 500 — для другої та 7 000 — для третьої.

Ексклюзивний матеріал «Збільшаться податки, пенсії, вартість води, газу, Інтернету, домофонів та конвертів: що зміниться в Україні з 1 січня» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

238

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Суддівський молоток

Українцям нарахують доплату за газ за кілька років: ухвалено важливе рішення

Пиріжки

Тісто за 5 хвилин і довго не черствіють: рецепт м'яких та смачних пиріжків

Найсмачніший салат «Різдвяний вінок»: простий рецепт святкової страви за годину

Найсмачніший салат «Різдвяний вінок»: простий рецепт святкової страви за годину

Салат «Ріг достатку»

«Геніальний» салат на святковий стіл від Людмили Борщ «Ріг достатку»: п'ять хвилин, і смачна страва готова

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.