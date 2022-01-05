Стартували виплати підвищених пенсій: хто з українців отримає 7800 гривень у січні

В Україні почали виплачувати підвищені пенсії непрацездатним членам сім'ї загиблих чи померлих учасників АТО (ООС).

Як повідомляють у Міністерстві соціальної політики, кожному з непрацездатних батьків (матері/батьку) та дружині (чоловіку) загиблих, померлих або зниклих безвісти осіб, які безпосередньо брали участь у антитерористичній операції, мінімальний розмір пенсійної виплати підвищили до 7 800 гривень.

Читайте також: Формула розрахунку пенсії та посилення вимог до стажу: що важливо знати пенсіонерам у 2022 році

Зазначається, що перерахунок здійснено автоматично для 3 361 особи, пенсія, в середньому, підвищена на 1 895 гривень.

Читайте також: 12 етапів підвищення пенсій у 2022 році: хто отримає доплати з 1 січня

У Мінсоцполітики додали, що наприкінці минулого року до Ради подали проект закону про покращення умов пенсійного забезпечення для непрацездатних батьків, жінки чи чоловіка загиблих (зниклих безвісти) осіб, які мають право на пенсію згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб».

Нагадаємо, що також з 1 січня підвищуються пенсії ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю. Новий мінімум виплат становитиме 14 600 грн для першої групи інвалідності, 9 500 — для другої та 7 000 — для третьої.

Ексклюзивний матеріал «Збільшаться податки, пенсії, вартість води, газу, Інтернету, домофонів та конвертів: що зміниться в Україні з 1 січня» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

238

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter