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Кому з українців підвищать пенсії у січні

22:29 2 січня 2022
пенсіонерка

У 2022 році українським пенсіонерам пообіцяли 12 підвищень виплат, причому трьом категоріям на нову підвищену пенсію можна чекати вже в січні. Про це повідомило Мінсоцполітики.

З 1 січня зростають пенсії для ліквідаторів ЧАЕС з інвалідністю. Новий мінімум виплат становитиме 14 600 грн для першої групи інвалідності, 9 500 грн — для другої та 7 000 грн — для третьої.

З 1 січня збільшуються пенсії в зв'язку з втратою годувальника сім'ям військовослужбовців, які загинули в зоні АТО/ООС. За попередніми даними, отримають таку виплату понад 2000 осіб. Непрацездатним особам, які перебували на утриманні військовослужбовця, виплачуватимуть мінімум 7800 грн.

Протягом року по-новому нараховуватимуться пенсії жінкам, які народилися у 1962 році і досягають пенсійного віку — 60 років. До нарахованої пенсії застосовується коефіцієнт 9%.

Нагадаємо, наступне підвищення пенсій заплановане на 1 березня. Планка, встановлена для мінімальних виплат, підвищуватиметься у липні та у грудні. У жовтні підвищать доплати особам 70 років і старше.

Фото ua.depositphotos.com

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