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Страховий стаж 35 років: на які категорії чекає додатковий перерахунок пенсій у 2022 році

9:10 13 грудня 2021
Гаманець

У 2022 році, коли в Україні посиляться вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком у 60, 63 та 65 років, заплановано кілька етапів підвищення пенсійних виплат як усім українцям, які вийшли на заслужений відпочинок, так і окремим категоріям.

Так, окрім індексації виплат для всіх категорій пенсіонерів, яка очікується у березні наступного року, з 1 січня підвищать пенсії чорнобильцям, а у квітні перерахують виплати працюючим пенсіонерам.

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Також згідно з рішенням Кабміну, з 1 жовтня 2022 року встановлять щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам у віці від 70 до 75 років у розмірі до 300 гривень. Пенсіонерам, які досягли віку 70 років після 1 жовтня 2022 року, компенсаційну виплату встановлять з дати досягнення такого віку. З 2023 року компенсаційна виплата має щорічно індексуватися.

Також з жовтня наступного року пенсіонерам у віці 70+, які отримують менше ніж 3 000 гривень, доплатять:

  • за наявності страхового стажу не менше 35 років у чоловіків та 30 років у жінок — доплати до 3000 гривень,
  • за наявності страхового стажу менше 35 років у чоловіків та 30 років у жінок — доплати до розміру, пропорційного наявному страховому стажу.


При цьому у пенсіонерів, які мають необхідний страховий стаж (25 років чоловіка та 20 років жінки), пенсійна виплата не може бути меншою:

  • у пенсіонерів віком 80 років та більше — 2600 гривень,
  • у пенсіонерів віком 70−80 років — 2500 гривень.

А з 1 грудня 2022 року пенсіонерам, яким не виповнилося 70 років та які отримують «трудову» пенсію у розмірі до 2500 гривень та не працюють, передбачено встановлення:

  • за наявності страхового стажу не менше 35 років у чоловіків та 30 років у жінок — доплати до 2500 гривень,
  • за наявності страхового стажу менше 35 років у чоловіків та 30 років у жінок — доплати до розміру, пропорційного наявному страховому стажу.

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Пенсіонерам, які працюють, такі доплати встановлюються з дати звільнення з роботи.

Також у 2022 році підвищать мінімальні та максимальні доплати, а також інші соцвиплати, прив'язані до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Прожитковий мінімум підвищуватимуть двічі — у червні та у жовтні.

Раніше у ПФУ пояснили, як перейти з пенсії за вислугу років на пенсію за віком на пільгових умовах.

Фото з Pixabay

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