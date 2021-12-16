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У 2022 році деякі українці отримають надбавку до пенсії в 9%: умови виплат та кого стосується

7:28 16 грудня 2021
пенсія

В 2022 році жінкам, які виходять на заслужений відпочинок у 60 років, встановлюватиметься підвищення до пенсії у розмірі 9 відсотків. Це передбачено у бюджеті на 2022 рік, повідомляє Мінсоцполітики.

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У міністерстві пояснюють, що підвищувальний коефіцієнт для нових пенсіонерок встановлено, щоб частково згладити різницю у розмірах пенсій жінок у 2021 та 2022 роках.

Спочатку було закладено, що у 2021 році в зв'язку із завершенням переходу до нового пенсійного віку виплати жінкам перераховуються з пенсійним підвищувальним коефіцієнтом 25%. У 2022 році така сама пенсіонерка при тій же тривалості страхового стажу та розмірі заробітку отримувала б лише базову пенсію без будь-яких надбавок.

Нагадаємо, Пенсійний фонд роз'яснив майбутнім пенсіонерам, як їм зареєструватися для отримання виплат у 2022 році та як подати онлайн-заявку на перерахунок пенсії.

Фото pixabay.com

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