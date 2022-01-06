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Страховий стаж та період роботи у подвійному розмірі: кому зарахують, умови та які документи потрібні

15:04 6 січня 2022
Медик

Страховий стаж (у 2022 році для виходу на пенсію за віком у 60 років він має бути не менше 29 років) у подвійному обсязі нараховується деяким категоріям українців.

Як повідомляє «ТСН», згідно із законодавством, на це можуть розраховувати громадяни, які раніше працювали в протичумних та лепрозорних закладах охорони здоров'я; психіатричних закладах охорони здоров'я; відділеннях та установах, де лікуються особи, заражені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або хворі на СНІД; інфекційних установах реанімаційних відділень закладів охорони здоров'я

Зазначається, що якщо пенсіонер працював у таких установах до 1 січня 2004 року, то у подвійному розмірі враховується період його роботи на посаді та страховий стаж. А після 1 січня 2004 року у подвійному обсязі зараховується лише період роботи на посаді.

Нагадаємо, що вийти на пенсію на пільгових умовах можуть і українці, котрі відпрацювали певний час на шкідливих виробництвах. Але при призначенні пенсії враховується, до якого зі списків шкідливих професій та посад належала робота.

Фото з Pixabay

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