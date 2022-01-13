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Без паніки: у податковій пояснили ФОП, що робити, якщо сервери поки що не приймають звіти

17:16 13 січня 2022
касовий пристрій

Підприємці, які з 1 січня зобов'язані застосовувати касові апарати (РРО чи ПРРО), зіткнулися з проблемами при складанні звітності в електронному вигляді. Чеки та інша документація до податкової не доходять.

Тисячі підприємців, які придбали РРО та ПРРО та готові працювати за новими вимогами, скаржаться, що їхню роботу паралізовано. Сервер податкової служби «лежав» перед Новим роком і зараз не працює.

Податковий консультант Київського центру підтримки розвитку бізнесу Олександра Томашевська наголосила, що у податковій оновилися форми для звітності, передає UBR.

У будь-якому разі податкові консультанти радять не панікувати, а надіслати звіти до податкової ближче до кінця терміну.

Нагадаємо, у Податковому кодексі встановлено три способи подання звітності:
- особисто чи уповноваженою особою;
- поштою (замовним із повідомленням);
- в електронній формі.

При цьому фахівці вважають, що податкова має офіційно опублікувати на своєму сайті заяву, в якій зафіксувати факт збою роботи кабінету платника податків. Як відомо, згідно із законом, платник звільняється від відповідальності, якщо технічний збій роботи електронних сервісів виник з вини податкової.

Фахівці також нагадують, що квартальну та річну звітність потрібно надати податківцям до 9 лютого поточного року. Тож ФОПи ще мають час.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що до 1 лютого можуть відстрочити штрафи підприємцям за невикористання РРО чи ПРРО.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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