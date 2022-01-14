27.85 / 28.10 31.76 / 32.18
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Українських таксистів змусять встановити касові апарати: в Раді розкрили деталі нової реформи

13:12 14 січня 2022
касовий пристрій

Запровадження обов'язкового використання касових апаратів підприємцями тепер торкнеться й українських таксистів.

Про це в інтерв'ю «Українським Новинам» заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його інформацією, таксисти встановлюватимуть касові апарати в автомобілі. Таким чином хочуть вивести цей бізнес з тіні та обкласти податками.

Відповідний законопроєкт має з'явитися у парламенті вже наприкінці січня. Наразі він перебуває на стадії погодження з Міністерством інфраструктури.

Нагадаємо, з 1 січня підприємці зіштовхнулися з проблемами, коли чеки та звітність не доходять до податкової. Сервер служби «лежав» перед Новим роком та зі збоями працює зараз. Фахівці дали рекомендації ФОП, як діяти у такому разі.

208

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мурат та Лілія

«Жодна стара Лорак не зрівняється»: наречена Мурата зачарувала шикарним фото в купальнику

машини

Обов'язковий техогляд автомобілів у 2022 році: кого торкнеться та скільки коштуватиме

пенсія

Маленька пенсія за великого трудового стажу: українцям пояснили, чому так буває

Дан Балан

«Дан, одружись з Мішиною»: молдавському співаку зробили неймовірну «пропозицію»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.