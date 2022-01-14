Українських таксистів змусять встановити касові апарати: в Раді розкрили деталі нової реформи
Запровадження обов'язкового використання касових апаратів підприємцями тепер торкнеться й українських таксистів.
Про це в інтерв'ю «Українським Новинам» заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його інформацією, таксисти встановлюватимуть касові апарати в автомобілі. Таким чином хочуть вивести цей бізнес з тіні та обкласти податками.
Відповідний законопроєкт має з'явитися у парламенті вже наприкінці січня. Наразі він перебуває на стадії погодження з Міністерством інфраструктури.
Нагадаємо, з 1 січня підприємці зіштовхнулися з проблемами, коли чеки та звітність не доходять до податкової. Сервер служби «лежав» перед Новим роком та зі збоями працює зараз. Фахівці дали рекомендації ФОП, як діяти у такому разі.208
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