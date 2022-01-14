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Гроші

Важлива умова: у ПФУ пояснили, у яких випадках пенсіонер може не отримувати всіх виплат, на які має право

13:54 14 січня 2022
гроші

Пенсіонерам у віці 80 років та старших вже понад рік виплачуються додаткові суми у розмірі 500 гривень. Однак не всі одержують такі виплати.

До редакції «Пенсійного кур'єра» звернувся 80-річний чоловік, інвалід війни ІІ групи, який має пенсію 12 000 гривень. І йому ці 500 гривень не доплачують.

Юристи пояснили, що чоловік не може розраховувати на вікову надбавку тому, що у нього пенсія вища за 10 340 грн.

10340 грн — це розмір середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачені страхові внески. Вона враховується для обчислення пенсії.

У законі зазначено, що норма про доплату у розмірі 500 грн встановлюється, якщо розмір пенсії (з надбавками та підвищеннями) не досягає розміру середньої заробітної плати по країні, з якої сплачені страхові внески та враховується для обчислення пенсії за 2020 рік.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як майбутньому пенсіонеру довести факт навчання на стаціонарі, якщо виш залишився на непідконтрольній Україні території.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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