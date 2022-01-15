Хто з українців має у 2022 році сплатити податок з подарунків

Якщо тисяча, яку видають вакцинованим українцям, не підлягає оподаткуванню, то подарунки вартістю понад 1625 гривень оподатковуються. Щоправда, дехто зможе цей податок не платити.

Про це у коментарі «ГолосUA» розповів молодший юрист юридичної компанії «Тарасов та партнери» Андрій Журбенко.

«Згідно з нормами статті 165 Податкового кодексу України, кошти або майно, отримані у вигляді подарунка, не оподатковуються, але лише за умови, що вартість цих подарунків не перевищує 1625 грн — 25% від мінімальної зарплати, встановленої станом на 1 січня 2022 року року (6500 грн)», — зазначив він.

Ставка оподаткування — 19,5%: 18% податок на дохід фізосіб та 1,5% військовий збір.

«Відповідно до українського податкового законодавства, поняття „платник податків“ відноситься до юридичних та фізичних осіб-підприємців, а не до „звичайних“ громадян, які не займаються бізнесом. Таким чином, якщо „звичайна“ людина отримає подарунок на суму понад 1625 грн, за умови, що про такий подарунок ніхто не знає і він ніде у податкових документах не відображений, то контролюючий орган навряд чи відстежить отримання такого подарунку» , — додав юрист.

Нагадаємо, що деякі громадяни можуть отримати податкову соціальну пільгу. Базовий розмір ПСП розраховується як 50% прожиткового мінімуму для працездатних (2481 грн). 2022 року податкова соціальна пільга становить 1240,50 грн. Застосовується ПСП до доходів, що не перевищують 3470 грн (прожитковий мінімум для працездатних, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн).

Фото з Pixabay

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