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Гроші

Останній день сплати: ФОПам нагадали про важливу дату

14:15 16 січня 2022
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У середу, 19 січня, та у четвер, 20 січня, закінчується час подання низки податкових документів, а також сплати деяких податків.

Як нагадують у податковій службі, 19 січня єдиний внесок мають сплатити фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, що обрали спрощену систему оподаткування, а також особи, які ведуть незалежну професійну діяльність та фермери. Йдеться про внесок за IV квартал 2021 року.

А вже у четвер, 20 січня, закінчується термін подання документів та здійснення низки платежів:

  • Податкової декларації рентної плати за грудень з розрахунком:
  • - рентної плати за користування надрами у видобутку вуглеводневої сировини;
  • - рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
  • - рентної плати за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
  • - рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.
  • Податкової декларації щодо плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за грудень 2021 року у разі не подання податкової декларації на 2021 рік.
  • Податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2021 року.
  • Податкової декларації акцизного податку за грудень 2021 року
  • Сплати авансових внесків з єдиного податку ФОПами, які обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп, за січень.
  • Сплати єдиного внеску, нарахованого роботодавцями за найманих працівників, за винятком гірничих підприємств, за грудень 2021 року.

Нагадаємо, що в Україні податок на розкіш прив'язаний до рівня мінімальної зарплати, яка після нещодавнього підвищення становитиме 6500 грн. Тепер автомобілі, вартість яких становить 2 млн. 430 тисяч грн (тобто 375 мінімальних зарплат) та вище підпадають під дію закону про сплату податку.

Також зросли податки для фізосіб-підприємців.

Фото з Pixabay

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