ПРРО втратив зв’язок з фіскальним сервером: що робити ФОП та як рахується час роботи офлайн

Після запровадження обов'язкових реєстраторів фізособи-підприємці можуть зіткнутися з проблемою недоступності фіскального сервера податкової під час передачі фіскального чеку. Податківці розповіли, що робити, якщо зв'язок із сервером зник.

У податковій нагадують, що для розрахункових операцій у режимі офлайн встановлено граничні терміни: 36 годин поспіль або 168 годин протягом календарного місяця.

Програмне забезпечення ПРРО має попереджати користувача про залишок часу, протягом якого може тривати офлайн-режим. ПРРО не може працювати в режимі офлайн після закінчення встановлених граничних термінів.

Початком перебування в режимі офлайн вважається момент, коли за відсутності зв'язку між реєстратором та фіскальним сервером було сформовано повідомлення про проведення розрахункових операцій. Виходом із режиму офлайн вважається момент передачі чеків/звітів на фіскальний сервер податкової служби.

Нагадаємо, раніше було запропоновано скасувати штрафи для підприємців, які не почали використовувати ПРРО. Пропонується продовжити термін оформлення реєстраторів.

Фото https://ua.depositphotos.com/

52

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter