Стаж для пенсії: скільки коштує та які обмеження при купівлі

В Україні щорічно до 2028 року посилюватимуться вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком. Для 60-річних він досягне 35 років. Якщо людина не встигла «заробити» необхідний стаж, то вона зможе піти на заслужений відпочинок пізніше — у 63 роки чи 65 років.

Втім, є ще один варіант — докупити стаж і піти на пенсію. Як пише «НВ», існує обмеження — не більше п'яти років.

Вартість одного року прив'язана до мінімального розміру єдиного соціального внеску (ЄСВ), який залежить від мінімальної зарплати. На сьогоднішній день мінімалка становить 6 500 гривень, а в жовтні підвищиться до 6 700 гривень. Мінімальний ЄСВ — становить 22% від мінімальної зарплати. Зараз це 1 430 гривень, з жовтня 2022 року — 1 474 гривень.

Вартість страхового стажу, якого не вистачає, розраховується з урахуванням мінімального ЄСВ, коефіцієнта вартості компенсації при одноразовій сплаті та кількості місяців страхового стажу, що бракують для виходу на пенсію за віком. За один рік коефіцієнт становить 2, за два роки — 1,8, за три роки — 1,6, за чотири роки — 1,4, за п'ять років — 1,2.

Так, цього року додаткові роки страхового стажу коштуватимуть:

один рік — 34 320 грн;

два роки — 61 776 грн;

три роки — 82 368 грн;

чотири роки — 96 096 грн;

п'ять років — 102 960 грн.

Щоб докупити стаж, необхідно укласти договір про добровільну участь у системі обов'язкового державного пенсійного страхування. Міністерка соціальної політики Марина Лазебна зазначала, що такий договір — можливість сплатити ЄСВ за ті періоди, коли людина не сплачувала єдиний соціальний внесок в Україні.

Фото з Pixabay

165

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter