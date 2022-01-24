Подача річної декларації для ФОП по-новому: що змінилось та як працюватиме

Платити податки ФОП в нашій країні стає не тільки дорого, але ще імперативно: залишається все менше можливостей для їхньої мінімізації. Контроль за податковими зобов'язаннями підприємців поступово зростає та переходить в он-лайн режим. Так, Мінцифри та Державна податкова служба запустили у Дії нову послугу для підприємців — електронне подання річної декларації.

З сьогоднішнього дня фізичні особи — підприємці, що знаходяться на 1 — 3 групі спрощеної системи оподаткування, можуть лише у кілька кліків подати податкову декларацію, повідомляє офіційний телеграм-канал ДПС.

У податковій також додали, що ДПС та Мінцифри спільно працюють над сучасними сервісами, які відкривають нові можливості для громадян та підприємців та роблять державні послуги зручнішими.

Нагадаємо, що голова парламентського податкового комітету Данило Гетьманцев спростував чутки про відміну обов'язкової установки РРО для підприємців і нагадав про штрафи для тих, хто їх не встановить .

Фото Pixabay

4

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter