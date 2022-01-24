У Раді ухвалили остаточне рішення щодо застосування касових апаратів ФОПами

Парламент не збирається скасовувати застосування РРО (ПРРО) підприємцями, що стало обов'язковим для ширшого кола бізнесменів з 1 січня 2022 року.

Як повідомляє «РБК-Україна», про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

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«Понад 300 тисяч РРО встановлених ФОПами на єдиному податку. Ми фіксуємо збільшення більш ніж у п'ять разів видачу фіскальних чеків. Я думаю, що ця реформа відбулася, а будь-які маніпуляції щодо перенесення, скасування — від лукавого», — заявив Гетьманцев.

Раніше глава профільного Комітету Верховної Ради заявляв, що влада не встановлює вимоги щодо обліку товарів, товарних запасів та зберігання первинної документації та назвав розмови про бухгалтерський облік для підприємців «повною маячнею».

Фото з Pixabay

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