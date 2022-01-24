Не менше двох третин від тарифної ставки: як нараховується українцям зарплата та виплачується з неї ЄСВ у період простою та карантину

Управління соціального страхуванняі пенсійного забезпечення Федерації профсоюзів України нагадало, що у зв’язку із складною економічною ситуацією в Україні — зокрема через впровадження карантину, значне підвищення цін на енергоносії тощо — почастішали випадки призупинення виробництва та скорочення господарської діяльності.

Природньо, що у працівників та роботодавців виникають питання щодо порядку сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за період простою та зарахування цього періоду до страхового стажу.

Як повідомляє ФПУ, відповідно до статті 113 КЗпП України за час простою господарської діяльності не з вини працівника (в тому числі, на період оголошення карантину), заробітна плата виплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові окладу.

В той же час, оплата простою входить до фонду додаткової заробітної плати. Тому сплата ЄСВ за цей період є обов’язковою (*про що неодноразово нагадували податкові органи, які здійснюють його адміністрування)

Отже, підсумуємо: у місяці, в якому стався простій, за працівників, зайнятих за основним місцем роботи, сплата ЄСВ має бути не нижче мінімального страхового внеску — 22% мінімальної зарплати (з 1 січня 2021 року — 1320 грн., з 1 грудня 2021 року — 1430 грн.)

І навіть якщо за місяць простою робітнику нарахують суму менше мінімальної зарплати, ЄСВ все одно має бути нарахований у розмірі, не нижче мінімального. Навіть, якщо простій становить повний місяць.

Мінімальна база єдиного внеску не застосовується щодо заробітної плати:

працівників за сумісництвом — ЄСВ нараховується завжди на їх фактичний дохід;

нових і звільнених працівників, які відпрацювали неповний місяць через прийняття на роботу або звільнення в цьому місяці;

осіб з інвалідністю, оскільки в такому випадку застосовується понижена ставка ЄСВ — 8,41% 5,3 та 5,5%.

Пояснюємо різницю.

Якщо працівник, наприклад, перебуває у відпустці без збереження заробітної плати повний календарний місяць, тоді ЄСВ не нараховується, оскільки немає бази його нарахування. І цей місяць в стаж не зараховується.

А от під час простою працівники підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Тому за цей період сплачується ЄСВ, а періоди простою зараховуються до страхового стажу.

При цьому слід враховувати, що місяць роботи зараховується у стаж як повнийлише тоді, коли за цей місяць сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, то цей місяць зараховується до страхового стажу пропорційно сплачених внесків.

Нагадаємо, що якщо стажу для пенсії не вистачає — його можна докупити, а ФОПам, які мають ще основне місце роботи сплачувати та декларувати ЄCВ не треба.

Фото Pixabay

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