28.70 / 28.98 32.21 / 32.66
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Офіційний курс долара виріс до максимуму з січня 2018

8:34 27 січня 2022
Долари

В Україні продовжує «просідати» гривня — Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,79 гривень за долар.

На четвер, 27 січня Національний банк встановив курси на наступному рівні.

Фото НБУ

Курс виріс на 13 копійок порівняно з попереднім днем.

Фото НБУ

Як повідомляє «РБК-Україна», долар по відношенню до гривні виріс до максимуму за чотири роки. Аналітики стверджують, що найближчим часом очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 28,5 грн., а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.

Ексклюзивний матеріал із прогнозами експертів про те, яким буде курс найближчим часом і коли долар може подорожчати до 29 гривень, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

291

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дівчинка

Українських школярів переводять на «дистанційку»: скільки вона триватиме

Банановий десерт

Банановий торт за півгодини: покроковий рецепт

Чудо-суп

Коли грошей немає, до зарплати далеко, а годувати треба всіх: Людмила Борщ поділилася рецептом чудо-супчика нашвидкуруч

у тролейбусі

Е-квиток більше не буде потрібний: у транспорті Києва з'явиться альтернативний спосіб оплати проїзду

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.