Офіційний курс долара виріс до максимуму з січня 2018

В Україні продовжує «просідати» гривня — Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,79 гривень за долар.

На четвер, 27 січня Національний банк встановив курси на наступному рівні.

Фото НБУ

Курс виріс на 13 копійок порівняно з попереднім днем.

Фото НБУ

Як повідомляє «РБК-Україна», долар по відношенню до гривні виріс до максимуму за чотири роки. Аналітики стверджують, що найближчим часом очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 28,5 грн., а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.

Ексклюзивний матеріал із прогнозами експертів про те, яким буде курс найближчим часом і коли долар може подорожчати до 29 гривень, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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