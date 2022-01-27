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Гроші

«Заворушилося волосся»: клієнти Монобанку прикупили доларів за «солодким» курсом

12:26 27 січня 2022
долари

Поки курс долара зростає і вже досяг максимуму з 2018 року, клієнти Монобанку скористалися помилкою в системі та накупили американської валюти на 4,5 млн гривень. Один із засновників Монобанку Олег Гороховський підрахував, що за час, поки в системі стояв «солодкий» курс, було завдано збитків на 150 тис.грн.

У системі курс продажу долара було поставлено на рівні 28.03 UAH/USD — нижче, ніж курс купівлі (28,79 грн/долар).

«Заворушилося волосся на спині, — згадує Гороховський. — Менеджер, який відповідає за валютні курси, помилково поставив курс на продаж на 1 грн краще за ринковий. „Солодкий“ курс простояв приблизно 25 хвилин, у нас купили доларів на 4,5 млн грн, і сума збитків склала близько 150 тис. грн. Відбулися легким переляком… З клієнтів нічого ми, звичайно, дописувати не будемо. Комусь пощастило».

Про те, скільки коштує долар і які очікування ринку, докладно в огляді «Курс долара наблизився до позначки 29 гривень: експерти розповіли, чого чекати до кінця тижня» .

Фото pixabay.com

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