Аліменти на утримання батьків: у яких випадках їх можуть стягнути з дітей через суд

В Україні, де нещодавно змінилися розміри виплат на дитину, Конституція та Сімейний кодекс України передбачають обов’язок повнолітніх дітей утримувати своїх непрацездатних батьків, але тільки за умови, якщо батьки потребують матеріальної допомоги та є непрацездатними. Про це розповів начальник Олександрівського бюро правової допомоги Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Владислав Явірський, пише «Я і Закон».

За яких умов діти зобов’язані утримувати батьків:

• кровне споріднення або наявність інших юридичних зв’язків між ними;

• непрацездатність батьків чи одного із них;

• матері, батькові потрібна матеріальна допомога.

Обов’язок дітей утримувати батьків включає в себе:

• сплату аліментів;

• додаткові витрати на батьків, викликаних немічністю, тяжкою хворобою або інвалідністю.

Якщо діти відмовляються допомагати батькам, то останні можуть звернутися до суду. Позовна заява про стягнення аліментів подається за місцем проживання батьків або дітей. Судовий збір за подання такої заяви не сплачується.

До позовної заяви додаються наступні документи:

• свідоцтво про народження;

• підтвердження непрацездатності батьків;

• довідки про доходи;

• документи, що підтверджують потребу у матеріальній допомозі;

• довідку про склад сім’ї.

До справи також слід залучити не менше двох свідків, які можуть підтвердити те, що діти не утримують своїх батьків та ухиляються від обов’язку допомагати їм, а батьки потребують такої допомоги та не можуть себе забезпечити.

В той же час суд може звільнити дітей від утримання батьків за наступних підстав:

• батьки ухилялися від покладених на них батьківських обов’язків;

• батьки не сплачували аліменти на утримання своїх неповнолітніх дітей, розмір заборгованості повинен перевищувати суму відповідних платежів за 3 роки, та вона має бути непогашеною до моменту винесення судом рішення про встановлення розміру аліментів на непрацездатних батьків. Така заборгованість підтверджується довідкою державного або приватного виконавця.

Суд може встановити розмір аліментів у твердій грошовій сумі або у частці від доходу залежно від сімейного та матеріального стану сторін. Суд при визначенні розміру аліментів, враховує можливість отримання допомоги від інших дітей, які не є відповідачами по даній справі, а також від своїх батьків, дружини, чоловіка. Також враховується дохід самих батьків (пенсія, субсидія, пільги). Кожна справа є індивідуальною, суддя повинен враховувати всі обставини, що мають істотне значення: види доходу і заробітку як дітей так і батьків, стан їхнього здоров’я, сімейний стан дітей та батьків, чи виконували батьки свої батьківські обов’язки.

За несплату аліментів передбачена кримінальна, адміністративна та цивільна відповідальність.

Як писали «ФАКТИ», в Україні влада має намір підняти розмір пенсій та соціальних виплат найбільш уразливим верствам населення.

Фото с Pixabay

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