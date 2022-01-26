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В Україні змінилися розміри виплат на дитину: на яку суму можуть розраховувати неповнолітні

14:09 26 січня 2022
люди

В Україні ухвалили у другому читанні та загалом закон про збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів.

Документ підтримали 299 народних депутатів.

У законі йдеться, що мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, яка стягується з її матері або батька, не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Якщо місце проживання або перебування батьків невідоме, або вони не мають можливості утримувати дитину, їй призначається тимчасова держдопомога з урахуванням матеріального становища сім'ї, але не менш ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Гарантований мінімальний розмір аліментів на 1 дитину становить:

Для дітей віком до 6 років:
- з 1 січня — 1050 грн,
- з 1 липня — 1 100 грн,
- з 1 грудня — 1 136 грн.

Для дітей віком від 6 до 18 років:
- з 1 січня — 1 309 грн,
- з 1 липня — 1 372 грн,
- з 1 грудня — 1416 грн.

Обов'язок за утриманням дітей покладається на батьків, але трапляються випадки, коли діти залишаються без засобів для існування. У такому разі обов'язок утримання малолітніх, неповнолітніх дітей покладається на інших членів сім'ї та родичів.

Нагадаємо, в Україні влада має намір підняти розмір пенсій та соціальних виплат найбільш уразливим верствам населення. Деяким категоріям пенсіонерів підвищення буде лише на 100 гривень з невеликим.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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