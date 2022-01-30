Якщо закралися підозри: як перевірити аліментнику, на що витрачаються його виплати

Тиждень тому в Україні прийняли закон про збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів. У зв'язку з цим почастішали запитання від тих, хто платить аліменти, як можна проконтролювати використання коштів їх отримувачем.

Згідно з роз'ясненням Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області, отримані кошти є власністю саме дитини і використовуватись вони повинні в інтересах дитини.

Контроль за цільовим витрачанням аліментів здійснюють органи опіки та піклування шляхом проведення інспекційних відвідувань одержувача аліментів.

Для цього платнику аліментів необхідно подати заяву до районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади за місцем проживання одержувача аліментів або до відповідної служби у справах дітей.

Інспекційне відвідування проводиться впродовж 30 календарних днів з дати надходження заяви платника аліментів. Під час проведення такого відвідування обстежуються умову проживання дитини — перевіряючі звертають увагу на зовнішній вигляд дитини, її загальний стан та самопочуття, інші ознаки, що можуть свідчити про неналежний рівень задоволення її індивідуальних потреб з урахуванням віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку (хворобливий вигляд, невідповідність ваги та зросту віку дитини, занедбаність, відсутність продуктів харчування тощо).

Протягом 5 робочих днів після проведення інспекційного відвідування складається висновок щодо цільового витрачання аліментів на дитину за формою, встановленою Порядком здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики від 15 листопада 2018 року № 1713. Завірені копії цього висновку надсилаються рекомендованими листами з повідомленням про вручення платнику та одержувачу аліментів. У разі неотримання копії висновку поштою платник та одержувач аліментів мають право звернутися за його отриманням до служби у справах дітей.

У разі нецільового витрачання аліментів їх платник має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.

До речі, суд може зобов'язати платити аліменти не лише на неповнолітніх дітей, але й на батьків, якщо вони батьки потребують матеріальної допомоги та є непрацездатними.

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