Курси долара та євро пішли вниз: чого очікувати

Після стрімкого знецінення національної валюти, яке тривало весь січень, курс гривні почав помітно зміцнюватися. Так, з 26 січня долар подешевшав на 21 копійку, а євро — на 55 копійок, опустившись нижче за рівень 32 грн. У вівторок, 1 лютого, Нацбанк України встановив офіційні курси на рівні 28,46 грн. за долар і 31,75 грн. за євро. На готівковому валютному ринку основні іноземні валюти також суттєво подешевшали. В обмінниках долари можна здати в середньому по 28,16 грн., купити — по 28,46 грн.; євро — здати по 31,52 грн, купити — по 31,97 грн. Експерти зазначають, що подальша ситуація на валютному ринку залежатиме від розвитку геополітичної ситуації, пов'язаної з агресією Росії.

«31 січня гривня продовжила своє зміцнення щодо долара США, — розповів аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — Попит з боку нерезидентів на іноземні валюти помітно знизився, а пропозиція від експортерів, навпаки, зросла. НБУ виходив на ринок з валютними інтервенціями та придбав майже 100 млн доларів. Торги понеділка по валютній парі долар-гривня завершилися на рівні 28,39 грн, курс євро впав до позначки 31,77 грн.

Сьогодні (1 лютого) Мінфін України проведе аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Ринку будуть запропоновані облігації шести випусків у гривнях з термінами погашення у 6, 12, 18, 24, 36 та 60 місяців, а також 12 місяців — у доларах США. Результат цього аукціону стане індикатором настрою більшості інвесторів. У разі успіху та повернення нерезидентів гривня отримає потужну підтримку на міжбанку.

МВФ спрогнозував зростання ВВП України цього року на 3,6%. Проте НБУ песимістичніший і дає оцінку в 3,4%. Нагадаю, що Мінекономіки нещодавно повідомило про те, що у 2021 році цей показник склав 200 млрд доларів. Це — історичний рекорд з 2013 року.

Ймовірно, що цього тижня гривня щодо долара зміцниться до рівня 28,30 грн. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю ослабне до позначки 31,65 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

В умовах, що склалися, українців цікавить, яким буде курс гривні до долара і євро хоча б у найближчі пів року та в якій валюті краще зберігати свої заощадження.

«Фактор геополітичної напруги залишається найважливішим для курсу гривні, причому працює в обидві сторони, — повідомив старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Йосуб. — При посиленні напруженості гривня прискорює падіння, але при сигналах про зниження напруженості гривня намагається відновитися. Крім цієї причини, можна відзначити традиційні великі виплати бюджету у грудні, внаслідок яких у січні свіжопотрачена гривня потрапляє на валютний ринок. Можна ще відзначити погіршення умов зовнішньої торгівлі: поступове зниження світових цін на основні товари українського експорту за тривалого збереження високих цін на імпортовані енергоносії.

З огляду на те, що основний фактор курсу гривні — геополітичний, а траєкторія розвитку подій на кордоні з РФ малопрогнозована, зробити осмислений прогноз на пів року не реально. У лютому гривня може продовжити зниження за збереження геополітичних ризиків. До кінця місяця долар може торгуватися у діапазоні 30,1−30,7 грн, євро — у діапазоні 32,8−33,5 грн.

З огляду на високі геополітичні ризики виглядає спокусливою стратегія повного позбавлення гривні на користь валюти. Однак у разі помітної деескалації ситуації піде різке відновлення гривні, і ті, хто її позбувся, не зможуть взяти участь у її зміцненні. З огляду на це найкраще рішення, яке припускає будь-які сценарії розвитку ситуації — це диверсифікація. Свої заощадження можна в рівній пропорції, по одній третині, поділити між гривнею, доларом та євро", — радить Вадим Йосуб.

Варто зазначити, що, за даними Державної служби статистики, у 2021 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників зросла порівняно з 2020 роком на 20,9% і склала 14014 гривень. Найвищими за економікою залишаються зарплати на авіатранспорті (28 506 гривень), за рік вони зросли на 31,5%. У трійці лідерів також сфери «Інформація та телекомунікації» (25 530 гривень; +28,4%) та «Фінансова та страхова діяльність» (23 975 гривень; +17,6%).

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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