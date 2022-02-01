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Пенсія за віком або інвалідністю: коли вигідно перейти з одного виду виплат на інший

21:20 1 лютого 2022
інвалідність

Пенсійне законодавство в Україні періодично змінюється, а тому буває вигідно переходити з пенсії за віком на пенсію за інвалідністю чи навпаки. Особливості такого переходу розповів незалежний пенсійний консультант Сергій Коробкін для видання «На пенсії».

Пенсія за віком може бути вигіднішою за умови наявності повного страхового стажу (30 років для жінок, 35 років для чоловіків) або наднормативного стажу. У 2021 році було встановлено, що в осіб з повним страховим стажем загальний розмір пенсії не може бути нижчим за 2200 гривень, незалежно від віку. Якщо ж пенсія недотягує до цієї планки, то проводиться доплата. Для осіб старше 65 років за наявності повного стажу пенсія не може бути нижчою за 2600 грн.

За умов деяких особливостей трудової біографії людини пенсія по інвалідності може бути вигіднішою порівняно з пенсією за віком. Згідно з базовим пенсійним законом, при призначенні пенсії за інвалідністю до стажу додатково зараховуються роки з моменту встановлення інвалідності і до досягнення пенсійного віку. Необхідно враховувати той нюанс, що при переході на пенсію за віком цей додатковий стаж не рахується.

Залежить пенсія за інвалідністю ще й від встановленої групи (100%, 90%, 50% пенсії за віком для першої, другої, третьої груп інвалідності відповідно). Таким чином, мінімальні пенсії по інвалідності на даний момент становлять 2600 грн для першої групи, 2340 грн — для другої. Для третьої групи інвалідності мінімальна пенсія встановлюється на рівні 1934 грн (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб).

Нагадаємо, у Мінсоцполітики вже підготували пропозиції, як будуть проіндексовані пенсії з 1 березня. У середньому підвищення має становити 14%.

Фото pixabay.com

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