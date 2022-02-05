Законодавство у 2022 році змінилося: про що важливо пам'ятати ФОП першої групи

У 2022 році у зв'язку з новими соціальними стандартами змінилися і суми податків, які мають сплачувати фізичні особи — підприємці (ФОП). Так, ФОПам першої групи потрібно враховувати, що діє новий прожитковий мінімум, а отже, і сума податків підвищиться порівняно з тією, що сплачувалася в 2021 році.

Для ФОП першої групи закон встановлює такі вимоги:

Ставка єдиного податку — 248,10 грн. (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Термін сплати єдиного податку — до 20 числа місяця (з огляду на те, що 19−20 лютого припадають на вихідні, оптимально заплатити до 18 лютого, а наступного місяця — до 18 березня).

Єдиний соціальний внесок із 1 жовтня 2022 року — 1430 грн (22% мінімальної зарплати).

Єдиний соціальний внесок з 1 жовтня 2022 року — 1474,0 грн.

Термін сплати ЄСВ — щоквартально: до 19 квітня 2022 року, до 19 липня 2022 року, до 19 жовтня 2022 року.

Фото pixabay.com

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