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Законодавство у 2022 році змінилося: про що важливо пам'ятати ФОП першої групи

13:48 5 лютого 2022
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У 2022 році у зв'язку з новими соціальними стандартами змінилися і суми податків, які мають сплачувати фізичні особи — підприємці (ФОП). Так, ФОПам першої групи потрібно враховувати, що діє новий прожитковий мінімум, а отже, і сума податків підвищиться порівняно з тією, що сплачувалася в 2021 році.

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Для ФОП першої групи закон встановлює такі вимоги:
Ставка єдиного податку — 248,10 грн. (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб).
Термін сплати єдиного податку — до 20 числа місяця (з огляду на те, що 19−20 лютого припадають на вихідні, оптимально заплатити до 18 лютого, а наступного місяця — до 18 березня).
Єдиний соціальний внесок із 1 жовтня 2022 року — 1430 грн (22% мінімальної зарплати).
Єдиний соціальний внесок з 1 жовтня 2022 року — 1474,0 грн.
Термін сплати ЄСВ — щоквартально: до 19 квітня 2022 року, до 19 липня 2022 року, до 19 жовтня 2022 року.

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Фото pixabay.com

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