Плата за абонентське обслуговування: чи потрібно платити її, якщо комунальною послугою не користуватися

Українців часто цікавить, чому вони мають сплачувати абонентську плату за комунальні послуги у разі, якщо вони не користуються послугою. При цьому Закон України «Про житлово-комунальні послуги» говорить, що плата за абонентське обслуговування — це обов'язковий платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором із ним. Зокрема, абонплату вносять споживачі газу та послуг фіксованої телефонії.

Раніше абонплата входила до складу тарифу, але потім її виділили до окремої складової, зазначає ресурс На пенсії.

Вносити її потрібно незалежно від сезону та від того, користуються споживачі цією послугою чи ні.

Адже вона включає послуги, пов'язані з укладанням договору про надання комунальної послуги, з розподілом обсягу спожитих послуг між абонентами та нарахуванням плати за послугу, з обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку води та теплової енергії (за наявності), а також з виконанням інших функцій обслуговування абонентів за індивідуальними договорами.

За ці гроші працівники комунальних служб повинні щомісяця забезпечувати інформування абонентів, звіряти дані, надавати довідки на вимогу споживачів тощо.

До речі, депутати Верховної Ради найближчим часом можуть ухвалити рішення про зниження до 7% ПДВ на послуги ЖКГ, що зменшить цифри у платіжках.

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