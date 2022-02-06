Досягли пенсійного віку, але права на пенсію немає: як оформити тимчасову соцдопомогу від держави

Українці, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідної кількості років страхового стажу, можуть оформити тимчасову державну соціальну допомогу (соціальну пенсію), повідомляють юристи сайту «Безоплатна правова допомога».

При цьому отримати допомогу або соціальну пенсію можуть лише ті, хто має на момент оформлення соціальних виплат не менш як 15 років страхового стажу.

Допомога (соціальна пенсія) виплачуватиметься до того моменту, поки людина набуває права на пенсію.

Щоб оформити цю допомогу, потрібно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем прописки або за адресою фактичного проживання.

До заяви на оформлення допомоги слід додати такі документи:

- документ, що засвідчує особу та місце проживання та ІПН;

- довідку про наявний страховий стаж (видається у Пенсійному фонді на запит особи);

- декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні пів року, що передують місяцю звернення щодо призначення допомоги.

Якщо людина оформляє тимчасову грошову допомогу не за місцем реєстрації, а за місцем фактичного проживання, то до переліченого переліку документів слід додати довідку з органів соцзахисту про неотримання такої допомоги за зареєстрованим місцем проживання.

У випадку, коли людина звертається за тимчасовою фінансовою допомогою (соціальною пенсією) протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку, вона її отримуватиме з наступного дня після дати досягнення пенсійного віку.

Якщо тримісячний термін пропущено, то грошова допомога призначається з дня звернення по неї, тобто з дати подання всіх необхідних документів та довідок.

Але не всі люди, яким не вистачає трудового стажу для оформлення пенсії, мають право на тимчасову фінансову допомогу від держави.

Соцдопомога пенсіонерам не призначається у разі, якщо:

- особа отримує вже пенсію (в т.ч. соціальну), працює або веде іншу діяльність, пов'язану з отриманням доходу;

- хтось з членів сім'ї протягом року перед зверненням за тимчасовою допомогою здійснив купівлю (оплату послуг) на суму понад 50 тис. гривень;

- середньомісячний сукупний дохід сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні пів року перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

- у власності особи або членів її сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. м на 1 члена сім'ї та додатково 10,5 кв. м на сім'ю або більше одного автомобіля (іншого транспортного засобу, механізму).

Також не призначать соціальну пенсію, якщо в результаті вибіркової перевірки у заявника виявлять додаткові джерела для існування, які не вказані в декларації про доходи та майно (здавання в оренду житлового приміщення (будинку), заробіток членів сім'ї, які офіційно не працевлаштовані тощо).

Фото: https://ua.depositphotos.com

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