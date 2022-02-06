Компенсація з догляду за інвалідом: названо важливі умови для виплати

Українці, які доглядають літніх родичів або людей з інвалідністю, можуть розраховувати на грошову компенсацію від держави. Про це нагадали юристи сайту «На Пенсії».

Виплати регламентуються нормами постанови Кабміну «Деякі питання призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» № 859 від 23 вересня 2020 року, зі змінами та доповненнями.

Компенсація з догляду надається лише особам, які є членами сім'ї підопічного. Вони мають проживати на одній житловій площі, вести спільне господарство.

Юристи нагадують, що факт спільного проживання можуть періодично перевіряти працівники соціальних служб.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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