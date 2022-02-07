Перерахунок пенсії: що впливає на розмір та як перевірити правильність

Людям, які після виходу на пенсію продовжують працювати, перерахунок соцвилати проводять через два роки, відпрацьованих з моменту виходу на пенсію або після чергового перерахунку. Часто буває так, що людина вийшла на заслужений відпочинок, продовжує працювати кілька років, а її пенсія менша, ніж у колег, які вийшли на пенсію пізніше. У багатьох виникають питання, чому така несправедливість та як її виправити.

До редакції «НаПенсії» звернувся чоловік, який на пенсії з 2016 року, але продовжує працювати. У нього 40 років трудового стажу, свого часу часто працював на півтори ставки, а його пенсія трохи більша за мінімальну. Заявник вважає, що перерахунки пенсії кожні два роки після виходу на пенсію йому робили неправильно, і хотів би це перевірити ще раз.

Незалежний консультант Сергій Коробкін нагадує, що формула розрахунку звичайної пенсії за віком у всіх однакова. Але розрахунок пенсії провадиться в кожному випадку індивідуально. У формулу підставляються дані про стаж та зарплату конкретної людини.

На розмір пенсії може вплинути і те, за який період враховано зарплату, в якому році людина пішла на пенсію, чи має вона право на додаткові надбавки тощо.

У випадку з заявником на розмір пенсії впливає той факт, що він продовжує працювати.

Після звільнення пенсію перерахують з урахуванням більш актуального прожиткового мінімуму та вищого розміру мінімальної пенсії. У працюючих та непрацюючих пенсіонерів ці суми відрізняються.

Перерахунок пенсії за кожні два роки, відпрацьовані після виходу на пенсію, теж має низку особливостей. Сьогодні такі перерахунки, як правило, не приносять надто великого підвищення.

Дати роз'яснення щодо механізму нарахування пенсії та її перерахунків можуть безпосередньо у Пенсійному фонді за місцем проживання. А перевірити ще раз правильність розрахунку пенсії можуть, наприклад, в обласному управлінні, куди теж можна написати листа.

Нагадаємо, українці, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідної кількості років страхового стажу, можуть оформити тимчасову державну соціальну допомогу. Про те, що для цього потрібно у матеріалі «ФАКТІВ».



Фото: https://ua.depositphotos.com

462

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter