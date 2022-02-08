Долар упав, а євро виріс: що буде з курсами валют до кінця тижня

Зміцнення курсу національної валюти до американського долара, що почалося минулого тижня, триває. Щоправда, курс євро трохи зріс. Так, з 26 січня долар подешевшав на 46 копійок, а євро подорожчав на 14 копійок, знову перевищивши рівень 32 грн. У вівторок, 8 лютого, Нацбанк України встановив офіційні курси на рівні 28,00 грн за долар і 32,07 грн за євро. На готівковому валютному ринку спостерігається така сама тенденція. В обмінниках долари можна здати в середньому 27,80 грн, купити — по 28,08 грн; євро — здати по 31,70 грн, купити — по 32,13 грн. Експерти вважають, що найближчим часом курс гривні до основних іноземних валют продовжить зміцнюватися.

«Вчора долар США щодо гривні істотно послабився, — розповів аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ виходив на ринок з валютними інтервенціями на купівлю. Торги понеділка щодо валютної пари долар/гривня завершилися на рівні 27,96 грн, курс євро впав до позначки 31,98 грн.

Сьогодні відбудеться аукціон Мінфіну України з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку будуть запропоновані держоблігації шести випусків у гривнях із термінами погашення протягом 3, 12, 18, 24, 36 та 60 місяців, а також 24 місяців — у доларах США. Успіх розміщення залежатиме від Мінфіну: якщо ставки залишаться незмінними, залучити суттєві кошти до держбюджету не вдасться. З початку року нерезиденти продали ОВДП на 13,49 млрд грн — до 79,16 млрд грн.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch переглянуло у бік зниження прогноз довгострокового рейтингу дефолту України з «позитивного» на «стабільний», зберігши рейтинг країни на рівні «В». Наслідком цього рішення стане зростання ставок щодо нових випусків українських єврооблігацій. На думку експертів Fitch, зростання ВВП у 2022 році буде на рівні 2,9% проти 3,0% у 2021 році.

Ймовірно, цього тижня гривня щодо долара США зміцниться до рівня 27,85 грн. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю ослабне до позначки 31,85 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

Експерти зазначають, що основною причиною укріплення гривні є надія на зниження загрози повномасштабного вторгнення Росії.

«За минулий тиждень курс долара до гривні знизився в усіх сегментах валютного ринку на 1,3−2,2%, — повідомив старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Йосуб. — Валютний ринок, зокрема іноземні інвестори, вважають, що напруження нинішньої геополітичної ситуації пішло на спад, а ймовірність бойових зіткнень найближчим часом знижується. Додатковим індикатором для цього, як не дивно, може бути курс російського рубля. У період посилення ескалації він падав щодо долара синхронно з гривнею з тих самих причин, а наразі синхронно зміцнюється.

Минулого тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках торгуватиметься близько 27,6−27,8 грн", — вважає Вадим Йосуб.

Варто відзначити, що, попри зміцнення курсу гривні, що почалося, ціни на пальне в Україні продовжують зростати. Ба більше, окрім подорожчання пального, виникла загроза скорочення постачання пального в Україну. Річ у тім, що Білорусь запровадила заборону на залізничний транзит нафтопродуктів з Литви.

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