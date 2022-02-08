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В Україні стала доступною спецсубсидія на електрообігрів: хто може нею скористатися

12:10 8 лютого 2022
електрообігрів

На Донбасі почала діяти раніше обіцяна жителям субсидія на електрообігрів житла. Як розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу «Дім», субсидія складає 1500−1700 гривень.

«Донецька область вже користується цією програмою, Луганська — менше, але працюватимемо з держадміністраціями», — пообіцяла міністр.

Спеціальна субсидія стосується жителів населених пунктів на лінії розмежування, які внаслідок бойових дій залишилися без газу та без тепла у будинках, а тому змушені грітися електроприладами. Коли стояли морози та обігрівачі працювали постійно, мешканці отримували рахунки за світло на більш ніж 6000 грн.

У Мінреінтеграції раніше пояснювали, що отримати субсидію на електрообігрів житла можуть ті сім'ї, які мають на руках акт про переобладнання квартири (будинку) під обігрів електрикою.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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