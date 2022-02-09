Бракує страхового стажу для пенсії: що робити і які документи потрібні

Вимоги до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком (у 2022 році для 60-річних він становить не менше 29 років), щорічно посилюватиметься, а люди, які досягли пенсійного віку зі стажем не менше 15 років, але ще не отримали права вийти на заслужений відпочинок, можуть розраховувати на тимчасову соціальну виплату.

Юристка Діана Мелезгінова з Благовіщенського бюро правової допомоги Голованівського місцевого центру уточнює, що непрацююча особа, яка досягла загального пенсійного віку, але не отримала права на пенсійну виплату через відсутність страхового стажу, може оформити тимчасову державну соціальну допомогу. Гроші виплачуватимуться до досягнення такими особами віку, з якого вони отримають право на пенсійну виплату.

Нагадаємо, що у 2022 році право виходу на пенсію за віком отримали:

у 60 років — зі страховим стажем не менше 29 років;

у 63 роки — зі страховим стажем від 19 до 29 років;

у 65 років — зі страховим стажем від 15 до 19 років.

Для призначення тимчасової фінансової допомоги необхідно подати такі документи до органів соціального захисту населення за місцем прописки або за адресою фактичного проживання:

заяву;

документ, що засвідчує особу, місце проживання та ІПН;

довідку про страховий стаж (видається у Пенсійному фонді на запит особи);

декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні півроку, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги.

Якщо заявка на допомогу оформляється не місцем реєстрації, а за місцем фактичного проживання, то до пакету документів слід додати довідку про неотримання такої допомоги в Управлінні праці та соціального захисту населення за місцем прописки.

Допомога призначають з дня, що настає після дати досягнення пенсійного віку, за умови, що звернення за оформленням грошових виплат відбулося не пізніше ніж за 3 місяці після досягнення такого віку.

Якщо пенсіонер звернувся до органів соцзахисту пізніше, то грошова допомога призначається з дня звернення по неї — з дати подання всіх необхідних документів та довідок.

У тимчасовій фінансовій допомозі можуть відмовити, якщо:

людина отримує пенсію (зокрема, соціальну), працює чи веде іншу діяльність, яка приносить доход;

хтось із членів сім'ї протягом року перед зверненням за тимчасовою допомогою здійснив покупку (оплату послуг) на понад 50 тис. гривень;

середньомісячний сукупний дохід сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні півроку перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (на сьогодні — 1934 гривні);

внаслідок вибіркової перевірки виявлено додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здавання в оренду житлового приміщення (будинку), заробіток членів сім'ї, які офіційно не працевлаштовані тощо);

у власності особи або членів її сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. м на 1 члена сім'ї та додатково 10,5 кв. м на сім'ю, чи більше одного автомобіля (іншого транспортного засобу).

Навіть якщо одну з вищезгаданих умов дотримано, допомога пенсіонерам, які не мають достатнього пенсійного стажу, може бути все ж призначена. Наприклад, якщо у складі сім'ї є людина з інвалідністю. Рішення ухвалюється після обстеження матеріально-побутових умов особи, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

Раніше у Держпраці українцям пояснили, як самостійно перевірити наявність достатнього страхового стажу. Зробити це можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду або через спеціальний мобільний додаток.

Фото Pixabay

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