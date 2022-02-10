Пенсія у лютому та у березні: на кого з українців чекають підвищені виплати

2022 року уряд обіцяє кілька етапів підвищення пенсійних виплат — перший стався у січні. На лютий жодних змін не передбачено, а ось у березні практично всіх, хто вийшов на заслужений відпочинок, очікує індексація виплат.

У ПФУ нагадали, що із січня виплати збільшено двом категоріям громадян.

Дані ПФУ

У березні пенсійні виплати обіцяють проіндексувати на 14%. За словами радника міністра соцполітики Миколи Шамбіра, найменший розмір підвищення очікується на рівні 100 гривень, а у середньому доплати становитимуть трохи більше 550 гривень. Наразі немає рішення про індексацію пенсій держслужбовців та журналістів — відповідний проект закону ще не затвердили у парламенті.

Нагадаємо, що міністерка соціальної політики Марина Лазебна стверджувала, що у березні будуть проіндексовані не лише пенсії, а й «вікові надбавки». Йдеться про 500 гривень, які щомісяця отримують люди старше 80 років, та 400 гривень, які з осені 2021 року почали виплачувати пенсіонерам у 75−80 років. Лазебна заявила, що після індексації ці виплати збільшаться до 570 та 456 гривень відповідно.

Також у березні збільшать мінімальні виплати, які відповідають прожитковому мінімуму для тих, хто втратив працездатність. На даний момент цей показник становить 1934 гривні. Однак у березні «мінімалку» хочуть підвищити, не чекаючи грудня, коли ПМ має зрости до 2093 гривень.

Фото Pixabay

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