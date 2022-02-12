27.92 / 28.20 31.74 / 32.17
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Якщо «зловлять» — позбавлять субсидії за 60 днів: хто ризикує залишитись без виплат

15:40 12 лютого 2022
гроші

Розмір житлової субсидії розраховується індивідуально та залежить від доходу, складу сім'ї та розмірів житла.
Бувають ситуації, коли нараховану допомогу від держави можуть припинити виплачувати. Якщо людина, яка отримує від держави субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, має борг, то виплата субсидії припиняється.

Громадяни, які отримують субсидію на оплату послуг ЖКГ, мають проживати за місцем реєстрації. Якщо хтось з працездатних членів сім'ї змінив адресу проживання або поїхав до іншої країни, то їм необхідно протягом 30 календарних днів задекларувати свої доходи.

Якщо цього не буде зроблено, то після 60-денної відсутності субсидіанта позбавляють права на отримання субсидії.

У випадку, коли один з членів домогосподарства, який оформив субсидію на оплату комуналки, поїхав за кордон й доглядає там дитину, проходить лікування або офіційно працевлаштувався та сплачує податки, то право на субсидію зберігається для даного домогосподарства.

Мінсоцполітики планує проводити масштабні перевірки отримувачів субсидій. При виявленні невідповідності в інформації, що є в особистій справі субсидіанта та зіставлення даних з даними з різних державних реєстрів, отримання виплат може бути припинено. Субсидіанту розрахують суму коштів, які він має повернути державі.

233

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Віталій Козловський

«Все пройшло гідно»: Козловський повідомив про важливу подію в житті

Королева Єлизавета та принц Чарльз

Стало відомо про стан королеви Єлизавети, яка була у прямому контакті з хворим на ковід принцом Чарльзом

Пенсії в Україні

14% індексації на «чисту пенсію», без надбавок та доплат: пенсіонерам розповіли, чи не «з'їсть» інфляція березневе «підвищення»

Валерій Меладзе

«Ти нічого не переплутала?»: Меладзе обурило прохання Джанабаєвої (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.