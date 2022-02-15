Чи буде долар знову по 29 гривень: прогнози експертів

Після періоду зміцнення курсу національна валюта знов різко девальвувала. Так, з 8 лютого долар подорожчав на 54 копійки, а євро — на 25 копійок. У вівторок, 15 лютого, Нацбанк України встановив офіційні курси на рівні 28,54 грн за долар і 32,33 грн за євро. На готівковому валютному ринку іноземна валюта також зросла в ціні. В обмінниках долари можна здати в середньому по 28,21 грн, купити — по 28,66 грн; євро — здати по 31,93 грн, купити — по 32,56 грн. Експерти вважають, що найближчим часом курс гривні до основних іноземних валют може суттєво знизитись.

«З минулого вівторка курс долара до гривні в різних сегментах валютного ринку змінився різноспрямовано, — повідомив старший аналітик компанії „Альпарі“ Вадим Йосуб. — Запізнюваний курс НБУ ще знижувався, в інших сегментах ринку долар подорожчав на 1,4−3%. Зростання курсу основних валют відбулося в понеділок, після того як у п'ятницю ввечері різко загострилася ситуація на кордоні з РФ і знову зросла ймовірність початку військових дій. Найближча динаміка курсів, як і раніше, залежатиме від того, чи наростатиме ризик війни, чи він, навпаки, знижуватиметься. Цього тижня ми очікуємо на зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 28,7 грн, а готівковий долар у банках — близько 28,6−28,8 грн», — вважає Вадим Йосуб.

Експерти зазначають, що населення вважає за краще переводити активи в іноземну валюту.

«Гривня в понеділок, 14 лютого, відкрила торги панічним падінням на тлі зростання геополітичної напруженості навколо України, — повідомив керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Курс на міжбанку злетів до рівня 28,5 грн за долар, на готівковому ринку — до 29 грн за долар. На ринку сформувалася панічна купівля валюти з боку всіх учасників ринку, при цьому різко обвалилася пропозиція долара. Експортери та населення вважають за краще залишатися у валюті, що лише посилює перекіс балансу.

Причиною для обвалу курсу стало можливе військове вторгнення РФ до України, ймовірність якого розглядається західними країнами як висока. Підтвердженням цього стала інформація про евакуацію посольств та консульств, а також іноземних громадян та зупинення перельотів в Україну деяких авіакомпаній.

Розпродажі йдуть широким фронтом гривневих активів та українського боргу. Прибутковість десятирічних єврооблігацій досягла 11,08%, єврооблігації на вересень 2022 року торгуються з прибутковістю 26%. Портфель гривневих облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) нерезидентів продовжує знижуватися значними темпами. З початку лютого портфель знизився на 2,6 млрд гривень. Ринок очікує на втручання НБУ.

До всього слід додати очікування світовими інвесторами позачергового засідання Федеральної резервної системи США, яке може принести ринкам сюрприз із позаплановим посиленням грошово-кредитної політики, що посилить розпродаж активів, зокрема українського боргу.

Геополітична напруженість призвела до зростання цін на нафту та газ, що також є для гривні значним негативом. НАК «Нафтогаз України» продовжує накопичувати валюту для купівлі газу, що може додавати тиску на гривню.

Очікуємо, що гривня продовжить перебувати під впливом покупців. Емоційність руху унеможливлює оцінку горизонту коливань, однак, враховуючи готівковий ринок та піки січня, можна очікувати руху в зону 29 гривень за долар. Єдиним великим продавцем валюти зараз є НБУ, який інтервенціями спробує згладити падіння. Крім цього, посилення резервування стримуватиме банки від проведення спекулятивних операцій", — вважає Андрій Шевчишин.

Експерти зазначають, що нинішню ситуацію Мінфін може використати для скорочення державного боргу.

«Вчора долар США щодо гривні суттєво зміцнився. Нацбанк виходив на ринок із валютними інтервенціями на продаж і реалізував близько 150 млн доларів США, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — Торги понеділка щодо валютної пари долар/гривня завершилися на рівні 28,52 грн, курс євро зріс до позначки 32,28 грн.

Мінфін України сьогодні проведе аукціон із розміщення ОВДП. Ринку будуть запропоновані держоблігації шести випусків у гривнях із термінами погашення протягом 6, 12, 18, 24, 36 та 48 місяців. Є чималий ризик скасування цього розміщення на тлі чергової порції панічних повідомлень про швидку війну між Україною та Росією. З початку року закордонні інвестори скоротили свої портфелі в ОВДП на 13,88 млрд грн — до 78,77 млрд грн.

Українські боргові зобов'язання на міжнародних фінансових ринках втрачають ціну. Євробонди з погашенням у вересні цього року знизилися до 95% своєї номінальної вартості. Слід зазначити, що цю ситуацію Мінфін України може використати для викупу цих паперів із ринку та зниження боргового тягаря для держбюджету в майбутньому. Досвід подібних операцій Кабмін має.

Ймовірно, що цього тижня гривня до долара США ослабне до рівня 28,90 грн. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю зміцниться до позначки 32,55 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

Нагадаємо, що нещодавно Нацбанк виніс на громадське обговорення новий порядок ведення касових операцій. Пропонується відмовитися від поняття «небанківська установа», оскільки вона не конкретна, а натомість закріпити в законі термін «небанківські постачальники платіжних послуг» та чітко прописати їхні обов'язки та вимоги до їхньої роботи.

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