Вихід на пенсію у 2022 році: як докупити та скільки коштує страховий стаж

Як відомо, страховий стаж є пріоритетом для оформлення пенсії за віком. У 2022 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати 29 років страхового стажу.

У 63 роки можуть оформити пенсію люди, які мають страховий стаж на 1 січня 2022 року від 19 до 29 років. А у 65 років — зі страховим стажем від 15 до 19 років.

Ті, хто не заробив й 15 років стажу, зможуть вийти на пенсію у 65 років, отримуючи соціальну пенсію, або докупити стаж, який бракує.

Вартість одного року страхового стажу прив'язана до мінімального розміру єдиного соціального внеску, який регламентований мінімальною зарплатою.

До 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата становить 6500 грн, з 1 жовтня — 6700 грн.

ЄСВ становить 22% від мінімальної зарплати: 1430 грн (6500×22%) — до жовтня 2022 року, з 1 жовтня — 1474 грн (6700×22%).



Вартість стажу вираховується за формулою, де між собою множаться страховий внесок у розмірі 22%, коефіцієнт вартості компенсації та кількість місяців, що бракують.

За один рік коефіцієнт становить 2, за два роки — 1,8, за три роки — 1,6, за чотири роки — 1,4, за п'ять років — 1,2.

Щоб купити стаж, необхідно подати:

- заяву;

- копію трудової книжки;

- виписку з системи персоніфікованого обліку (ОК-5);

- копію документа, що засвідчує особу.

Майбутній пенсіонер також має укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, сплативши стаж за попередні періоди або майбутні роки (для виходу на пенсію раніше). Такий договір можна укласти не менше ніж на рік.



Сплатити суму потрібно всю одразу протягом 10 календарних днів після підписання договору.

Нагадаємо, українці, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного страхового стажу, можуть розраховувати на соціальну пенсію від держави.

Фото: https://ua.depositphotos.com

55

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter