Рекордне подорожчання навесні: до чого готуватися українцям

В Україні стрімко ростуть ціни на харчі, зокрема, різко подорожчав хліб. І це попри введення урядом державного регулювання торгової націнки на велику групу соціально важливих харчових продуктів. «ФАКТИ» з'ясували, які харчі подорожчали найбільше та чи варто чекати на стабілізацію цін. За даними Державної служби статистики, в січні 2022 року середні ціни на продукти, в порівнянні з цінами у січні минулого року, зросли на 14,5%. Це вище від загальної інфляції, яка становить 10%. За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали: соняшникова олія — на 34,2%, овочі — на 27,5%, цукор — на 22,8% і хліб — на 19,6%. Крім того, масло подорожчало на 14,2%, м'ясо і м'ясопродукти — на 14,2%, молоко — на 12,8%, макаронні вироби — на 10,8%, сири — на 10,1%, риба та морепродукти — на 9,2%, яйця — на 7,1%. При цьому загалом споживчі ціни в Україні за перший місяць 2022 року, у порівнянні з цінами у грудні минулого року, зросли на 1,3%. Варто зазначити, що дуже суттєво подорожчало популярне у небагатих українців м’ясо курки. Зокрема, на деякі види цього м'яса ціна зросла на 36%. Так, найвище зросла ціна на курячі стегенця. Рік тому, в лютому 2021-го, вони коштували 74,45 грн за кілограм, за рік вартість зросла до 101,45 грн, тобто на 36%. Стала вищою на 29% за той самий період і вартість курячого філе. Вона зросла з 94,66 грн до 122,27 грн. Водночас найменше зросла ціна кілограма гомілки — з 60,78 грн до 66,82 грн. Тобто цей вид курятини подорожчав лише на 10%. Про причини та наслідки подорожчання харчів «ФАКТИ» розпитали експертів.

«Попри великі врожаї цього року, більшість провізії йде на зовнішній ринок, бо так вигідно великим агрохолдингам»

«В Україні продовжують зростати ціни на продовольство, — підтвердив «ФАКТАМ» незалежний експерт кандидат економічних наук Олександр Хмелевський. — Загалом за січень ціни зросли на 2,6%. Найбільше подорожчали овочі, на 20,5%. Це пов'язано зі зростанням вартості їх зберігання. Зростання цін на овочі буде продовжуватися до травня, тобто до появи ранніх овочів нового врожаю.

Зростає вартість яєць і курятини. Так, в січні яйця подорожчали на 3,9% Це пов'язано зі зростанням цін на енергоносії та корми. Також негативну роль відіграє ухвалений Верховною Радою законопроєкт 5600, який виключив підприємства галузі з платників єдиного податку четвертої групи. Це посилило податковий тиск на бізнес. Ціла низка підприємств опинилася перед загрозою закриття.

За 2021 рік виробництво яєць скоротилося на 22%, а курятини — на 2%. На жаль, схоже, у 2022 році ця тенденція буде тривати й на нас чекає подальше зростання цін. Також на 6% зросли ціни на яловичину, на 7% - на вершкове масло та на 10% - на сири. Це пов'язано з подальшим скороченням поголів'я великої рогатої худоби та скороченням виробництва молока. Ця галузь переживає багаторічну кризу, та в цьому році скорочення виробництва буде тривати. Україна вже активно імпортує м'ясо та молоко з-за кордону. Проте через зростання світових цін у 2022 році будуть підвищуватися й ціни в Україні.

Останніми роками Україна суттєво збільшила імпорт продовольства. В 2021 році було імпортовано харчових продуктів на 8 млрд доларів. Тому девальвація гривні буде призводити насамперед до зростання цін на імпортну продукцію. А через залежність нашої економіки від імпорту газу, пального, добрив девальвація буде сприяти зростанню цін і на вітчизняну аграрну продукцію", — відзначив Олександр Хмелевський.

Варто зазначити, що намагання уряду регулювати роздрібні ціни в «ручному» режими не дало очікуваного ефекту.

«Новина, над якою встигла пожартувати вся країна: уряд вводить державне регулювання цін на дюжину товарів соціального вжитку до кінця карантину», — повідомив «ФАКТАМ» голова Ради з питань іноземних інвестицій та економічного розвитку України, засновник Babitskyi Investment Management Роман Бабіцький. — Очікувалося, що це захистить бідних громадян. А як вийшло на практиці?

У січні ціни виросли на 2,5%, але це тільки в середньому. Овочі подорожчали на 20,5%, деякі продукти зросли у ціні на 4%. Серед них є яйця, хліб, молоко, м'ясо, масло. Тобто саме ці категорії, які, за задумом уряду, не мали б дорожчати. І на такий стрибок є об'єктивні причини.

Навіть як сухий факт «регулювання цін» звучить вкрай нерозсудливо. Але уряд запровадив цей економічний механізм у найневдаліших «налаштуваннях» — через регулювання роздрібної надбавки, яка тепер на ці продукти не може бути вищою за 10%. Кажучи простою мовою, якщо супермаркет закуповує курку у фермера по 100 грн за кг, то продати він її може максимум за 110 грн за кг.

З'ясуймо, чому таке регулювання цін погане й може призвести до ще більшого їхнього зростання.

По-перше, ціни зростають з боку виробників, їх не підвищують ретейлери. Фермерам доводиться продавати дорожче, аби не збанкрутувати. Причин багато, в основному це енергокриза в Європі, адже через високу ціну на газ та електроенергію виробник має збільшувати ціну гуртового продажу.

По-друге, попри великі врожаї минулого року, більшість провізії йде на зовнішній ринок, бо так вигідно великим агрохолдингам. Внутрішній ринок частково закривають малі й середні господарства, але також доводиться звертатись до послуг імпортерів, продукти яких, очевидно, будуть зі скаженою націнкою.

По-третє, якщо встановлена гранична межа націнки, то ретейлерам стане вигідно купувати у фермерів товари дорожче. Від цього виграють всі, крім кінцевого споживача.

Найбільше у цій ситуації лякає наближення посівної. Кампанія засіву 2022 року може ще більше сприяти підвищенню цін. Фермерам потрібні два компоненти: добрива й пальне. На внутрішньому ринку вони перебувають у руках олігархічних груп, а ззовні навряд чи вийде закупити, або ж це будуть вкрай високі ціни. Результат — ще більша інфляція й ще більше зростання цін на продукти.

Постає слушне питання: чи усвідомлює влада цю проблему та чи готова в екстреному порядку виправляти помилки? Відповідь поки невідома", — підкреслив Роман Бабіцький.

«Через зростання цін на газ багато тепличних господарств зупинило свою роботу»

Варто зазначити, що уряд нещодавно надав деяким підприємствам харчової промисловості можливість купувати енергоносії за нижчими цінами. Однак далеко не всі виробники отримали підтримку від держави.

«Уряд надав можливість підприємствам, які виробляють соціально значимі харчові продукти: хліб, борошно, молоко, курятину, яйця, цукор, крупи тощо, купувати газ вітчизняного видобутку за пільговою ціною: собівартість + 25% надбавки, — пояснив Олександр Хмелевський. — Проводяться аукціони з продажу пільгового газу. В основному на таких аукціонах газ купують виробники хліба, курятини, молока. Без таких аукціонів існувала реальна загроза зупинки хлібозаводів. Тому ця програма врятувала багато підприємств від зупинки та сприяла стабілізації цін на продукти харчування. Без неї ціни суттєво б зросли.

Але через зростання цін на газ багато тепличних господарств зупинило свою роботу. На жаль, уряд не допустив тепличні господарства до участі в газових аукціонах за пільговою ціною. Тому відновлення їхньої роботи очікується в середині березня. Проте через зростання цін на насіння, добрива, пальне тепличні господарства не зможуть відновити виробництво в попередніх обсягах. Крім того, нещодавно влада підписала угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною. Тому наші ранні овочі будуть витіснятися з ринку турецькими. Очікується, що 80−90% ранніх овочів будуть імпортними. При цьому ціни на ранні овочі будуть суттєво вищими, ніж минулого року.

Не варто очікувати зниження цін на продукти харчування у 2022 році. Ціни на енергоносії та добрива будуть залишатися на високому рівні. Прогнози на врожай зернових виглядають не дуже оптимістично. Через дорожнечу добрив аграрії знизили рівень їх застосування, що призведе до зниження врожайності. Також через несприятливі погодні умови очікується втрата близько 25% врожаю озимих. Для стабілізації цін на продовольство влада має обмежити експорт аграрної продукції та ліквідувати наслідки енергетичної кризи", — підсумував Олександр Хмелевський.

Варто нагадати, що, на думку фахівців, введення державного регулювання цін може призвести до зникнення з продажу деяких важливих продуктів харчування. Зокрема, президент Української спілки промисловців та підприємців (УСПП), голова Національної тристоронньої соціально-економічної ради Анатолій Кінах повідомив «ФАКТАМ», що за таких обставин необхідно не тільки продумати механізми держрегулювання цін на товари, щоб захистити споживача, але й підтримати виробників.

Фото ua.depositphotos.com

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